Il Consiglio dell’Unione Montana Valle Varaita convocato a Venasca

È convocata per venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 16:30, nella Sala Consiliare dell’Unione in Venasca, la seduta pubblica del Consiglio dell’Unione Montana. L’assemblea proseguirà ad oltranza fino alla conclusione dei lavori, come previsto dal regolamento.

All’ordine del giorno figurano dieci punti, tra cui l’approvazione dei verbali della seduta precedente e la ratifica di due variazioni di bilancio (n. 5/2025 e n. 6/2025), già deliberate dalla Giunta nel mese di novembre. Saranno inoltre trattati la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e la relazione annuale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Tra gli altri temi in discussione, l’acquisto da parte dell’Unione di una quota societaria del G.A.L. “Tradizione delle terre occitane” s.c.ar.l., in seguito alla cessione da parte del Comune di Verzuolo, e l’approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenze per il 2026.

In agenda anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo al bilancio di previsione 2026 e al triennio 2026-2028, il programma triennale delle opere pubbliche e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) con il bilancio previsionale 2026-2028.