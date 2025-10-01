Sara Bringhen è il nuovo Primario di Ematologia del S. Croce: arriva dalle Molinette

Sara Bringhen da oggi è il nuovo direttore della struttura complessa Ematologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con il massimo dei voti, la lode e dignità di stampa presso l’Università degli Studi di Torino, specializzazione in Ematologia sempre con il massimo dei voti e la lode presso l’università di Torino, un diploma in dottorato di ricerca in Patologia sperimentale e molecolare conseguito presso lo stesso Ateneo, la dottoressa Bringhen arriva dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino dove ha diretto negli ultimi 9 anni la struttura semplice dipartimentale Clinical Trial in Oncoematologia e Mieloma Multiplo, dopo aver lavorato in qualità di dirigente medico presso la Struttura complessa Ematologia a seguito di una breve esperienza all’Asl TO5 in divisione di Medicina Interna e d’Urgenza.

Il nuovo Primario è inoltre, tra l’altro, responsabile del Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC) aziendale e interaziendale mieloma multiplo, membro del Working Group EMN Italy della società italiana di Ematologia e della Società Europea. Ha al suo attivo 163 pubblicazioni e numerosi documenti scritti in collaborazione con ricercatori di altri paesi o regioni.

Livio Tranchida, Commissario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle: “Ho nominato la dottoressa Bringhen direttore della struttura complessa di Ematologia de S. Croce per la ricca e documentata attività di ricerca nell’ambito della branca specialistica. L’Ematologia Cuneese ha una storia prestigiosa e un riconosciuto impegno nella ricerca clinica, con risultati importanti condivisi costantemente attraverso la promozione di confronti con la comunità scientifica internazionale. Sono certo che la dottoressa Bringhen abbia le carte in regola per dirigere, sicuramente con la giusta dedizione e competenza, un reparto così complesso. Auguro al neo direttore buon lavoro.”