Attualità | 05 febbraio 2026, 08:54

Torna "Cardiologie aperte", il 14 febbraio visite gratuite negli ambulatori dell'ospedale di Mondovì

Si potranno effettuare ECG, la misurazione dei parametri e accedere ad un rapido consulto cardiologico

Ritorna “Cardiologie aperte” un’iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore in collaborazione con ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) rivolta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il periodo è quello della settimana di San Valentino dal 9 al 15 febbraio. 

In questa occasione la Cardiologia dell’ospedale di Mondovì, diretta da Mauro Feola, in collaborazione con l’associazione Amici del Cuore di Fossano-Mondovì, aderisce aprendo gli ambulatori alla cittadinanza sabato 14 febbraio. Dalle ore 8.30 alle 13.00, presso l’ambulatorio di cardiologia del Regina Montis Regalis si potranno effettuare gratuitamente ECG, la misurazione dei parametri e accedere ad un rapido consulto cardiologico.

