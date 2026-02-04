"Proteggi il tuo domani", a Busca una serata informativa su HPV e prevenzione

Giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 18.00, presso la Sala Spazio Incontri Porta Santa Maria, si terrà l’incontro informativo “Proteggi il tuo domani”, dedicato alla vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) e alla promozione della salute.



La serata è promossa dall’ASL CN1 – Ospedale S. Croce e Carle Cuneo e LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in collaborazione l’Istituto Comprensivo “Carducci” e il Comune di Busca, ed è rivolta in particolare ai genitori delle alunne e degli alunni di quinta primaria e della scuola secondaria di primo grado.



In questa fascia d’età, infatti, le famiglie ricevono dalla propria ASL la lettera di invito alla vaccinazione anti-HPV: l’incontro nasce con l’obiettivo di offrire un’occasione di informazione, confronto e dialogo con i professionisti sanitari del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Promozione della Salute dell’ASL CN1, insieme agli operatori LILT. Durante la serata si parlerà di vaccinazione, prevenzione, stili di vita sani e dell’importanza di agire per tempo per proteggere la salute di ragazze e ragazzi.



Il Papilloma Virus è una delle principali cause di tumori sia negli uomini che nelle donne, è facilmente trasmissibile e può rimanere asintomatico per lungo tempo: la prevenzione, a partire dalla vaccinazione, rappresenta uno strumento fondamentale.



L’incontro avrà una durata indicativa di circa un’ora. Sarà possibile partecipare anche da remoto, iscrivendosi tramite il QR code presente sull’invito oppure accedendo al form online disponibile sul sito dell’ASL CN1 alla pagina:

https://www.aslcn1.it/prevenzione/promozione-salute/promozione-della-salute/scuola-e-salute



“Ringraziamo l’ASL CN1 e la LILT per aver promosso l’iniziativa dedicata all’informazione e alla prevenzione - dichiara Lucia Rosso, Assessore all’Istruzione del Comune di Busca -. Come Comune, insieme all’Istituto Comprensivo ‘Carducci’, promuoviamo questa proposta per il suo valore educativo e sanitario e invitiamo i genitori a partecipare numerosi a questo incontro, dedicato alla prevenzione come scelta consapevole che guarda al futuro dei nostri ragazzi".



La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le famiglie interessate.