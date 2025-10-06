Dal silenzio alla parola: una serata di riflessione con Adriano Patti al Museo Diocesano

Un’occasione preziosa per chi desidera esplorare i temi della legalità, della giustizia e della parola autentica: giovedì 16 ottobre alle ore 18, il Museo Diocesano ospita la presentazione del nuovo libro di Adriano Patti, "Dal silenzio alla parola".

Adriano Patti, magistrato di lunga esperienza e oggi impegnato nell’educazione alla legalità, conduce il lettore in un viaggio denso di significato, alla scoperta del valore etico, sociale e spirituale della parola. Perché "che fare della parola ricevuta? Per quale scopo sento di dover parlare? Qual è l’effetto concreto del mio parlare sulle altre persone?" sono domande che attraversano le pagine del libro e che diventano invito alla responsabilità e al discernimento.

Attraversando la Costituzione italiana e riflessioni contemporanee, Patti mostra come la parola possa divenire strumento di giustizia, veicolo di dignità e legalità rinnovata nella vita sociale. Un testo scritto da chi, per anni, ha indossato la toga e ha vissuto in prima persona le sfide della giustizia, ma che oggi invita tutti – non solo operatori del diritto – a educare sé stessi e gli altri a essere portatori di "parole di giustizia" in una società che ha bisogno di ritrovare attenzione e rispetto per ogni persona.

Il libro, pubblicato da Edizioni Qiqajon, nasce dalla convinzione che il silenzio sia la premessa indispensabile per una parola autentica ed efficace, capace di illuminare e restituire senso alle relazioni. Una riflessione quanto mai attuale in tempi di smarrimento e incertezza, dove la parola rischia di essere svilita o usata per dividere: "porre e ricevere parola" diventa così un’arte, un esercizio necessario a ristabilire relazioni autenticamente umane.

La serata vedrà l’autore dialogare con Barbara Pasqua, in un confronto aperto e stimolante che approfondirà i temi centrali del libro, tra etica, diritto e responsabilità civile. L’incontro sarà un’occasione per riflettere insieme su come la parola, quando è frutto di ascolto e silenzio, possa diventare strumento di cambiamento e di comunione.

La presentazione si terrà presso il Museo Diocesano San Sebastiano, in Contrada Mondovì 15, nel cuore del centro storico, in una cornice suggestiva e ricca di storia.