Confarca e MIT promuovono la sicurezza stradale ad Alba

Sabato 11 ottobre, a partire dalle ore 10:00, Piazza San Paolo ad Alba ospiterà un'importante iniziativa dedicata alla sicurezza stradale, organizzata da CONFARCA (Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici) in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'evento, dal titolo "Per la Sicurezza Stradale", offrirà ai cittadini un'esperienza formativa e informativa di grande valore attraverso due attività principali:

CRASH TEST EXPERIENCE – Simulatori di impatto e ribaltamento che permetteranno ai partecipanti di sperimentare in totale sicurezza le sensazioni reali di un incidente stradale, comprendendo l'importanza dei dispositivi di sicurezza.

PERCORSO SICUREZZA – Un percorso didattico con occhiali speciali che simulano gli effetti di alcol e droghe, realizzato in collaborazione con le autoscuole di Alba e Canale. Un'esperienza che sensibilizza sui pericoli della guida in stato alterato.

All'iniziativa parteciperanno: la Dott.ssa Stefania Bosio - Direttore UMC Torino, Paolo Colangelo - Presidente CONFARCA, Roberto Gianolio - Segretario Nazionale Studi CONFARCA, Sergio Cozza - Coordinatore Regionale CONFARCA ed il Comando della Polizia Municipale di Alba.

L'evento è aperto a tutti i cittadini e rappresenta un'occasione preziosa per accrescere la consapevolezza sui rischi della strada e promuovere comportamenti di guida responsabili.