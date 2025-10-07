Busca: al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025

Dal 24 al 21 novembre, ogni venerdì (escluso il 31/10), sarà possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale presso l’ambulatorio nei locali Asl CN1, situato nei locali della Casa della Salute in piazza Santa Maria.



Aderiscono i medici di medicina generale: dr.ssa Avolio, dr. Einaudi, dr.ssa Garnero e dr.ssa Torino.



La vaccinazione è gratuita e rivolta a tutte le persone di età maggiore o uguale a 60 anni, a tutti coloro che presentano una condizione particolare di rischio (patologie cardiovascolari o respiratorie, diabete, immunosoppressione, donne in gravidanza, caregiver di persone fragili), al personale sanitario e docente.



L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione.



Date delle sedute vaccinali:

- venerdì 24 ottobre

- venerdì 7 novembre

- venerdì 14 novembre

- venerdì 21 novembre



Orario: dalle 15 alle 18.30.