Sanità | 07 ottobre 2025, 18:26

Busca: al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025

Quattro sedute vaccinali gratuite alla Casa della Salute, tutti i venerdì dal 24 ottobre al 21 novembre

L'ingresso della Casa della Salute situata in piazza Santa Maria di Busca

Dal 24 al 21 novembre, ogni venerdì (escluso il 31/10), sarà possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale presso l’ambulatorio nei locali Asl CN1, situato nei locali della Casa della Salute in piazza Santa Maria.
 
Aderiscono i medici di medicina generale: dr.ssa Avolio, dr. Einaudi, dr.ssa Garnero e dr.ssa Torino.
 
La vaccinazione è gratuita e rivolta a tutte le persone di età maggiore o uguale a 60 anni, a tutti coloro che presentano una condizione particolare di rischio (patologie cardiovascolari o respiratorie, diabete, immunosoppressione, donne in gravidanza, caregiver di persone fragili), al personale sanitario e docente.
 
L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione.
 
Date delle sedute vaccinali:
- venerdì 24 ottobre
- venerdì 7 novembre
- venerdì 14 novembre
- venerdì 21 novembre
 
Orario: dalle 15 alle 18.30.

