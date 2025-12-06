Virus respiratorio sinciziale: in Piemonte già 12.000 bambini protetti con l’anticorpo monoclonale

Un vero e proprio scudo contro una delle minacce invernali più temute dalle famiglie. Sono già oltre 12.000 le dosi di anticorpo monoclonale contro il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) somministrate in Piemonte dal 1° ottobre, data di avvio della campagna di immunizzazione gratuita lanciata dalla Regione. Un’adesione massiccia che punta a replicare il successo dello scorso anno, quando la prevenzione ha ridotto drasticamente l'incidenza della malattia, svuotando i Pronto Soccorso pediatrici e limitando i ricoveri ospedalieri.

Il nemico numero uno dei neonati

Il Virus Respiratorio Sinciziale è la causa principale delle infezioni alle basse vie respiratorie nei piccolissimi, spesso responsabile di bronchioliti e polmoniti che possono portare a difficoltà respiratorie severe. I numeri parlano chiaro: più della metà dei bambini contrae il virus entro il primo anno di vita e quasi tutti si infettano almeno una volta entro i due anni. Il periodo critico è proprio quello attuale, tra ottobre e marzo, e i soggetti più a rischio sono i bimbi sotto i 3 mesi, i prematuri o chi soffre di patologie cardiache e immunitarie.

Non esistendo ancora una cura specifica per le infezioni gravi (si interviene solo sui sintomi con idratazione e ossigeno), l'immunizzazione rappresenta l'unica vera difesa. Non si tratta di un vaccino tradizionale, ma di un'immunizzazione passiva: l'anticorpo monoclonale fornisce difese “già pronte” che neutralizzano il virus prima che faccia danni.

Il farmaco, somministrato in una sola dose, garantisce una protezione di almeno 5 mesi ed è estremamente sicuro. I dati clinici sono incoraggianti: l’anticorpo è in grado di ridurre dell'80% le infezioni che richiedono assistenza medica e del 77% quelle che porterebbero al ricovero in ospedale.

Come accedere alla protezione

La campagna è organizzata per raggiungere tutti i bambini nella fascia di rischio. Ecco come funziona:

Nati tra ottobre 2025 e marzo 2026: ricevono l'immunizzazione direttamente al Punto Nascita dell'ospedale, prima di tornare a casa.

Nati tra aprile e settembre 2025: possono ricevere la somministrazione presso l’ambulatorio del proprio pediatra di libera scelta (se aderente) o presso il centro vaccinale dell'Asl di residenza.

Per chi deve ancora prenotare, è possibile richiedere l’immunizzazione online collegandosi al portale Salute Piemonte.

