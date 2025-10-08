Coppa Piemonte: qualificate le due formazioni del Volley Busca

Serie D femminile - Il Volley Busca era impegnato nell’ultimo concentramento della prima fase di Coppa a Marene, casa di una delle squadre più attrezzate del campionato in arrivo dalla Serie C. La prima sfida in programma era però contro L’Alba Volley, formazione alla ricerca del miracolo per raggiungere la qualificazione, ma che soprattutto nell’ultimo set ha provato in tutti i modi a “sgambettare” le buschesi, brave però a mantenere la concentrazione e a mettere in archivio un convincente 3-0. La sfida contro il Marene è combattuta anche se le ospiti riescono a conquistare due set con ampio vantaggio. Sbavatura però nel secondo parziale quando le marenesi provano a rimettersi in carreggiata. Alla fine il 2-1 vale la seconda piazza alle buschesi - a pari merito con la prima classificata - e la conseguente qualificazione alla prossima fase.

Serie C maschile - Doppia vittoria anche per la Serie C maschile che si assicura a sua volta la qualificazione alla prossima fase.

I buschesi erano di casa per l’ultimo concentramento della Coppa Piemonte e hanno ospitato il Val Chisone, superato nella prima partita per 3-0, e Ascot Torino, contro il quale si sono imposti per 2-1. Come detto, il doppio successo è valso ai ragazzi della Serie C il passaggio del turno come quindi del maxi-girone a quota 14 punti.

Risultati della settimana

Serie C maschile

MARIO CASTELLINO 1933 TOP FOUR VOLLEY BUSCA vs POLIEDRA SANITÀ VAL CHISONE

3-0 (25-17 25-22 25-21)

ASCOT LASALLIANO VOLLEY TORINO vs MARIO CASTELLINO 1933 TOP FOUR VOLLEY BUSCA

1-2 (22-25 26-28 25-19)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Deana, Rosati, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Giraudo, Barberio, Busi, Grandis, Ballari, Bertone, Scatragli. All.: Tomatis, Barbiero

Serie D femminile

L'ALBA VOLLEY vs LCM-MC1933 BUSCA

0-3 (12-25 21-25 23-25)

LCM-MC1933 BUSCA vs CEMENTAL MARENE

2-1 (25-17 16-25 25-12)

LCM-MC1933 Busca: Viglietti, Cavallo, Martinasso, Bina, Testa, Cassini, Cattaneo, Donadei, Eandi, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golè. All.: Lamberi M., Lamberti L.