Croce Verde Saluzzo: assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali

La Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per procedere al rinnovo delle cariche associative e alla nomina dei nuovi membri degli organi direttivi.

L'appuntamento è fissato per lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 23:45 in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, per martedì 21 ottobre 2025 alle ore 20:45 in seconda convocazione. L'incontro si terrà presso la sede dell'associazione in Via Volontari del Soccorso n. 2.

Durante l'assemblea, i soci presenti saranno chiamati a deliberare su diversi punti all'ordine del giorno, a partire dalla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, oltre che degli Scrutatori che vigileranno sulla regolarità delle operazioni di voto.

Tra i momenti salienti della serata, particolare rilievo avrà la nomina dei Soci Onorari, un riconoscimento conferito a coloro che si sono distinti per l'impegno e la dedizione verso l'associazione e la comunità. Seguirà lo spoglio delle schede votate e la conseguente proclamazione dei membri eletti che guideranno la Croce Verde saluzzese nei prossimi anni.