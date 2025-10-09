Rinnovata la collaborazione tra il Parco del Monviso e il Parco del Queyras

I presidenti del Parco del Monviso e del Parc naturel régional du Queyras, Marco Dastrù e Christian Blanc, accompagnati dai direttori Vincenzo Maria Molinari e Marc Fiquet, si sono incontrati la scorsa settimana a Casteldelfino per una riunione dedicata al rinnovo degli accordi di collaborazione transfrontaliera che da oltre vent’anni uniscono i due enti.

L’incontro si è svolto in un clima di soddisfazione reciproca, all’indomani di un importante traguardo: la conferma per un altro decennio della Riserva della Biosfera del Monviso UNESCO, gestita congiuntamente sui due versanti delle Alpi.

Il riconoscimento, che attesta l’impegno condiviso nella tutela e valorizzazione dell’ambiente alpino, è stato rinnovato dopo aver superato positivamente l’iter di revisione periodica.

L’esito è stato comunicato durante il Congresso Mondiale delle Riserve della Biosfera UNESCO, tenutosi a Hangzhou, in Cina, dal 22 al 26 settembre.

Alla riunione hanno partecipato anche Maurilio Paseri e Tifaine Briand, coordinatori delle attività della Riserva della Biosfera del Monviso rispettivamente per il versante italiano e per quello francese.

I due parchi torneranno a incontrarsi lunedì 20 ottobre a Guillestre, in occasione della grande fiera agricola di Saint-Luc, per la cerimonia di consegna dei Trofei MaB UNESCO.

Il concorso, promosso ogni anno dal Parco del Monviso e dal Parc du Queyras, premia progetti di eco-cittadinanza innovativi, capaci di proporre e realizzare buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità.