Attualità | 10 ottobre 2025, 12:43

La città di Alba aderisce alla campagna “R1PUD1A” di Emergency

La campagna ha come obiettivo quello di diffondere il valore universale del ripudio della guerra e l’importanza dell’articolo 11 della nostra Costituzione

Il Consiglio comunale di Alba ha approvato l’Ordine del Giorno per l’adesione alla campagna “R1PUD1A” di Emergency promosso dai gruppi consiliari Futura, Impegno per Alba, Alba Attiva e Solidale, Alba Città per Vivere, Partito Democratico.

Sul balcone del Palazzo Comunale è esposto lo striscione con la scritta “Questo Comune R1PUD1A la guerra”, un gesto concreto attraverso il quale il Comune si fa portavoce di una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

L’Assessora al Protagonista giovanile e Partecipazione, Lucia Vignolo e l’Assessora alle Politiche Sociali e all’Ufficio della Pace, Donatella Croce commentano: «Ribadiamo con forza il principio sancito dall’articolo 11 della nostra Costituzione, e lo facciamo con un atto che non è solo simbolico, ma vuole essere un impegno concreto di tutta l'Amministrazione ad unirci al coro di chi si sta impegnando e si impegnerà a promuovere una cultura di Pace, solidarietà e fratellanza».

La campagna “R1PUD1A” di Emergency, organizzazione umanitaria indipendente e neutrale, attiva in luoghi di conflitto dal 1994, ha come obiettivo quello di diffondere il valore universale del ripudio della guerra e l’importanza dell’articolo 11 della nostra Costituzione. Nel manifesto della campagna viene sottolineato che “ripudiare la guerra non è solo un principio fondativo della nostra Costituzione, ma un dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire”. Più di 300 comuni, 500 scuole – tra cui la scuola elementare Rodari, la scuola media Macrino e il liceo scientifico Cocito – associazioni e istituzioni culturali hanno già aderito alla campagna.


 

