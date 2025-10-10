Nasce ufficialmente l’Ente di promozione del Monregalese

Concepita nei mesi scorsi come futuro strumento operativo di ideazione, organizzazione e aggregazione degli eventi cittadini con una contemporanea funzione di coordinamento dell'offerta turistica e culturale cittadina, la cosiddetta Fondazione di Partecipazione diventa ufficialmente “Ente di promozione del Monregalese”.

Questa, infatti, la denominazione scelta dalla Giunta comunale, che ha parimenti individuato il Palazzo Municipale di corso Statuto 15 come sede legale della nuova realtà. Alla fine di ottobre il nuovo soggetto verrà ufficialmente registrato con atto notarile, per poi diventare operativo in via definitiva nelle settimane ancora successive.

Il nome è stato individuato per evidenziare ancora una volta la volontà di lavorare con tutto il territorio di riferimento, in un rapporto coordinato e paritetico che sostenga gli sforzi che ogni Comune, ogni Associazione e ogni altro attore interessato stanno facendo per identificare il monregalese dal punto di vista turistico.