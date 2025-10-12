Borgo San Dalmazzo, addio alla storica farmacista Carla Faini Beltritti

Si è spenta ieri, sabato 11 ottobre, all’età di 94 anni, la dottoressa Carla Faini vedova Beltritti, per decenni stimata farmacista e figura molto conosciuta a Borgo San Dalmazzo. Era ricoverata da alcuni giorni all’Ospedale Carle di Cuneo.

Originaria del Bresciano, furono gli studi universitari in Farmacia a Torino a far incontrare la dottoressa Faini e il suo futuro marito Piero Beltritti, originario di Peveragno. Insieme avevano rilevato la storica farmacia di via Roma, nel cuore di Borgo San Dalmazzo, da cui con passione e abnegazione erano a disposizione dei cittadini con validi consigli e professionalità.



A seguire le loro orme anche la figlia Caterina che però venne a mancare prematuramente nel 2007, qualche anno dopo il papà nel 1995.

La dottoressa Faini, però, non si è persa d'animo e ha continuato instancabilmente la sua attività, affiancata dalla collega Anna Galleano. Fino all’anno scorso, nonostante l’età, continuava a presentarsi in farmacia, per accogliere clienti e amici, rientrando probabilmente tra le farmaciste più anziane in attività.

Lascia il genero Francesco, le nipoti Giulia e Valentina con Andrea, il pronipote Elia e il fratello Franco.

Il funerale sarà celebrato lunedì 13 ottobre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Dalmazzo. Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 19 nella stessa chiesa. La salma sarà tumulata nel cimitero di Peveragno.