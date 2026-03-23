Ad Alba la proiezione del docufilm per i 30 anni della Fondazione Donat-Cattin

Si terrà venerdì 27 marzo alle ore 20.30, presso la Sala Beppe Fenoglio nel Cortile della Maddalena ad Alba, la proiezione del docufilm “Dalla memoria al futuro – I 30 anni della Fondazione Donat-Cattin”.

L’iniziativa celebra il trentesimo anniversario della Fondazione Carlo Donat-Cattin, proponendo un racconto che ripercorre la memoria storica e guarda alle prospettive future. Il docufilm è stato realizzato con la regia di Marco Aleotti e vede la partecipazione di Flavio Insinna.

L’evento si svolgerà in via Vittorio Emanuele II 19 ed è promosso con il coinvolgimento del Comune di Alba.