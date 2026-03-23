Panificatori di Boves, festeggiati a Pianfei i 150 anni della Compagnia Sant’Onorato

Era il 1874 quando i Panificatori di Boves fondarono la Compagnia Sant’Onorato, il patrono dei panettieri e pasticceri e quando si trovarono, per la prima volta, a festeggiare un mestiere di sacrifici e fatica di fronte ad un buon piatto ed un bicchiere di vino.

Da allora tutti gli anni, con unica eccezione del triste periodo “Covid”, si sono ritrovati a festeggiare il lavoro del panificatore rinnovando, di volta in volta un’abitudine e consolidando amicizia e stima. Questo è lo spirito dei Panificatori, uomini di grande valore che sanno rimanere uniti sia nei festeggiamenti che nei tanti momenti difficili che hanno dovuto attraversare in questo secolo e mezzo.

Ieri (domenica 22 marzo) i massari Bruno Giuseppe e Pellegrino Alessandro hanno saputo organizzare molto bene questa giornata di festa, alle 11 la Santa Messa nella Parrocchia bovesana ed a seguire il pranzo sociale presso il ristorante “La Ruota” a Pianfei.

Un folto numero di Panificatori arrivati da tutta la provincia per brindare a questo storico traguardo dei colleghi bovesani e con l’autorevole presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’Assessore Regionale Paolo Bongioanni, del Sindaco di Boves Matteo Sebastiano Ravera e della vice Sindaco Nadia Lucia Tecco che hanno impreziosito la giornata ed hanno fatto onore alla categoria.

Una tradizione che i Panificatori bovesani vogliono mantenere, l’organizzazione del 151° pranzo spetterà il prossimo anno ai massari nominati ieri, Eldo Beccaria e Silvano Dutto.

Un grande grazie alle autorità presenti, ai massari, al Presidente dell’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo Piero Rigucci, ai Panificatori bovesani ed a tutti i Panificatori presenti, alle ditte fornitrici di materie prime ed al pasticciere Livio Beccaria della Pasticceria Beccaria di Boves per la fantastica torta.