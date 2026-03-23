Referendum Giustizia, seggi chiusi alle 15: affluenza al 63, 41% in provincia di Cuneo

Si concludono oggi le operazioni di voto per il referendum popolare costituzionale confermativo iniziate ieri, domenica 22 marzo.

Una semplice croce sul sì o sul no ha deciso il futuro del sistema giudiziario, dove nel primo caso si sarebbe approvata la riforma di giustizia e nel secondo invece si sarebbe optato per il mantenimento dell'assetto attuale della magistratura.



Si sono chiusi alle 15 di oggi i seggi elettorali con un primo vincitore di questa tornata: l'affluenza.

Alla chiusura delle votazioni in provincia Granda è stata del 63,41% degli aventi diritto (685/685 sezioni). E' la seconda in Piemonte con il miglior dato. La Regione registra poco meno con il 62,63%. Intanto si sta procedendo allo spoglio per scoprire se ha vinto il sì o il no.



Entrando nel dettaglio dell'affluenza di oggi nelle 'Sette sorelle':



Alba al 62,19% (31/31 sezioni)

Bra 61,76% (27/27 sezioni)

Cuneo 65,84% (54/54 sezioni)

Fossano 65,36% (25/25 sezioni)

Mondovì 63,70% (22/22 sezioni)

Saluzzo 63,33% (18/18 sezioni)

Savigliano 64,72% (20/20 sezioni)



Tra le 'Sette sorelle' il capoluogo si conferma trainare i dati di accesso ai seggi da parte degli elettori, seguita subito a ruota da Fossano, mentre a Bra si è registrato il dato più basso.



Tra i centri principali spicca anche il dato dell'affluenza a Borgo San Dalmazzo che raggiunge il 65,45% (11/11 sezioni)



Nel resto della provincia tra i Comuni con l'affluenza più alta ci sono Marmora con il 79,55%, Verduno con il 79,17%, Ruffia con il 76,86%, Gottasecca con il 75,70%, Sambuco con il 75,36%, Paroldo con il 75,17%, Barolo con il 74,20%, Argentera con 73,44% e Briaglia con il 72,56%. Il più basso è stato registrato a Elva con il 38,81%, Cissone con il 47,62% e Oncino con il 48,61%.