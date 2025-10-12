Nuove installazioni nel cuore di Salmour e Sant’Antonino: aiuola in piazza Caduti e giostra restaurata in frazione

In questi giorni a Salmour è stata realizzata una nuova aiuola in piazza Caduti della libertà, in sostituzione dei tigli che erano stati tolti in occasione della potatura generale, perché considerati pericolosi.

“Con quest’idea – spiega il sindaco Roberto Salvatore - si è cercato di realizzare un'aiuola, creando un bell’angolo abbinato alle piante di prossima crescita”.

A quest’opera segue anche la giostra completamente restaurata che, dalla scuola materna di Salmour, è stata trasferita in frazione Sant’Antonino.

La Pro loco si è fatta parte attiva in quest’operazione, invece di smaltire lo scivolo esistente gli si è dato nuova vita recuperandolo e trasformandolo in altra attrazione per i bambini. Posizionato quindi nella frazione, a lato della chiesa parrocchiale, oggi è nuovamente in uso grazie al volontariato.

“In particolare si ringrazia Claudio Racca per la restaurazione e il colore, mentre Gino Sanino per le staffe di sostegno e l’ancoraggio a terra”: conclude il primo cittadino.

La giostra prelevata invece a Salmour è stata sostituita con una nuova.