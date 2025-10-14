“Lequio for fun”, da tre anni dinamica associazione sportiva per i giovani di Lequio Tanaro

A Lequio Tanaro l’associazionismo riveste da tempo un ruolo importante per i suoi giovani.

È per questo motivo che l'associazione sportiva “Lequio for fun”, con sede in via Senato, ha deciso di creare nel 2022 una realtà piena di entusiasmo e di voglia di aggregazione e iniziative.

“L'intento principale – spiega il responsabile dell’associazione Federico Calandri – è di riqualificare e riutilizzare il campo da beach volley e da calcio. Per quest’ultima abbiamo anche formato una squadra di calcio a 7, che milita nel girone B del campionato di Eccellenza ACSI (Associazione di Cultura, Sport e tempo libero), seguita dal presidente Daniele Giaccardi”.

I membri di Lequio for fun sono Federico Calandri, Antonio Fabiano, Daniele Giaccardi, Matteo Odasso, Enzo Sapienza e Ida Mellano. A loro il compito di occuparsi dello sviluppo, dell’integrazione e dell’affiatamento fra le varie figure, rivolgendosi a tutti coloro che vorranno parte di quest’associazione sempre più in crescita.

