Per l'Asava di Alba tante novità: assemblea il 24 aprile, una nuova ambulanza e oltre 200 volontari attivi

Si terrà giovedì 24 aprile alle ore 18, nella sede di Asava Alba a Grinzane Cavour, l'assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali. Un appuntamento centrale per l’associazione di Autisti Servizio Ambulanza Volontari Alba, in un periodo di piena attività e consolidamento.

I nuovi volontari, formati nei mesi scorsi, sono già stati inseriti nei turni: si tratta sia di persone appena entrate sia di volontari che avevano inizialmente solo l’allegato C e che ora, ottenuto anche l’allegato A, possono partecipare ai turni di soccorso completi. L’organico complessivo supera oggi le 200 unità, con una buona parte impegnata nei servizi attivi.

"L’associazione è viva, forte e operativa – afferma il presidente Franco Sampò –. Abbiamo un buon ricambio e continuiamo a garantire i servizi con costanza e qualità". Asava opera in convenzione con l’Asl Cn2 e con Azienda Zero, svolgendo servizi di emergenza, trasporti sanitari programmati, dimissioni protette, assistenza a eventi pubblici e attività di formazione.

Tra le novità imminenti, sono partiti i lavori per la realizzazione di una nuova sala riunioni e una sala formazione al primo piano della sede, che saranno pronte e operative entro la fine di giugno. Nello stesso periodo è atteso anche l’arrivo di una nuova ambulanza, già approvata dal consiglio direttivo.