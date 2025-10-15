Valli Maira e Grana, conclusi 12 interventi in agricoltura: oltre 2 milioni investiti

Si sono conclusi i dodici interventi previsti dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) dedicati all'agricoltura per lo sviluppo delle comunità rurali delle Valli Maira e Grana. I progetti, cofinanziati con fondi europei FEASR a fondo perduto, sono stati approvati dalla Regione Piemonte nel 2023 e hanno coinvolto direttamente la popolazione locale, rappresentando un tassello fondamentale per il rilancio del territorio.

L'Operazione 16.7.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 ha visto la costituzione di un Gruppo di Cooperazione formato da soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di rafforzare la competitività e la sostenibilità delle attività agricole e silvo-pastorali, migliorare i servizi turistici e garantire una gestione più efficace delle risorse naturali e forestali.

Il progetto ha operato su tre ambiti principali:

Agricoltura : promozione delle produzioni agroalimentari di qualità, valorizzando l'elevata qualità ambientale del territorio, naturalmente vocato al biologico;

: promozione delle produzioni agroalimentari di qualità, valorizzando l'elevata qualità ambientale del territorio, naturalmente vocato al biologico; Forestale : gestione sostenibile delle risorse boschive, anche di proprietà pubblica;

: gestione sostenibile delle risorse boschive, anche di proprietà pubblica; Aree rurali: potenziamento del patrimonio naturale, paesaggistico e architettonico, mantenendo l'autenticità della zona.

Gli interventi realizzati

Nell'ambito agricolo sono stati realizzati interventi di tutela ed efficientamento delle risorse irrigue, attraverso l'ammodernamento delle reti di raccolta e distribuzione dell'acqua, e il miglioramento delle infrastrutture agricole.

I dodici progetti cofinanziati hanno coinvolto aziende agricole, consorzi irrigui e amministrazioni locali:

Aimar Paolo (Villar San Costanzo) – Ristrutturazione locale trasformazione e stoccaggio

(Villar San Costanzo) – Ristrutturazione locale trasformazione e stoccaggio Artemis di Andrea Amedeo (Castelmagno) – Ampliamento fabbricato per essicazione piante e affinamento formaggi

(Castelmagno) – Ampliamento fabbricato per essicazione piante e affinamento formaggi Az. Agr. Riba Valentina e SO.BI.EL. (Dronero) – "La castagna di Monastero"

(Dronero) – "La castagna di Monastero" Floricoltura Edelweiss di Piumatto Enrica (Villar San Costanzo) – Interventi di miglioramento

(Villar San Costanzo) – Interventi di miglioramento Gemetto Valentina (Villar San Costanzo) – Nuove iniziative aziendali

(Villar San Costanzo) – Nuove iniziative aziendali La Provenzale Società Semplice Agricola (Acceglio) – "La rinascita di Chiappera"

(Acceglio) – "La rinascita di Chiappera" Mattalia Nicole (Roccabruna) – Acquisto nuovi mezzi agricoli

(Roccabruna) – Acquisto nuovi mezzi agricoli Parola Guido di Bosio Stefano & C. (Cervasca) – Valorizzazione noccioleto

(Cervasca) – Valorizzazione noccioleto Aggregazione Consorzi Irrigui – Opere di sviluppo e ammodernamento del sistema di drenaggio in Località Bottonasco

– Opere di sviluppo e ammodernamento del sistema di drenaggio in Località Bottonasco Associazione Irrigua Valle Maira – Miglioramento sistemi irrigui per il risparmio idrico

– Miglioramento sistemi irrigui per il risparmio idrico Consorzio Irriguo Valgrana – Costruzione nuove scogliere per messa in sicurezza della Bealera di Bottonasco e S. Maria

– Costruzione nuove scogliere per messa in sicurezza della Bealera di Bottonasco e S. Maria Comune di Castelmagno – Strade di accesso e gestione risorse forestali e pastorali

Gli interventi sono stati cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, con il sostegno della Regione Piemonte e del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per un finanziamento totale di oltre 2 milioni di euro destinati alle Valli Maira e Grana.

Il progetto rientra nelle politiche per lo sviluppo rurale e la valorizzazione delle aree interne, con l'obiettivo di rafforzare la competitività agricola, la sostenibilità ambientale, potenziare il tessuto produttivo locale e incentivare l'imprenditorialità rurale, migliorando così il benessere delle comunità locali.