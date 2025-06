Tre feriti in un frontale in corso Barolo ad Alba, grave un 39enne trasportato a Verduno

E’ di tre feriti – tra i quali un 39enne che in ragione del trauma toracico subìto è stato trasportato all’ospedale di Verduno con un codice di gravità rosso – il bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle ore 15.30 di oggi, mercoledì 4 giugno, in corso Barolo ad Alba, all’uscita della città.

Da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto nel tratto della Strada Provinciale 7 che porta in direzione Gallo d’Alba e allo svincolo della tangenziale ai piedi di Roddi. Immediati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei sanitari del servizio di emergenza 118 e dei vigili del fuoco del Distaccamento di Alba, ancora sul posto per la messa in sicurezza dell’area insieme ai Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella regolazione del traffico.

Alle cure dei primi gli altri due feriti, le cui condizioni non sembrano invece preoccupanti.

***

Articolo in aggiornamento