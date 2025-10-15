Trasporti: la gestione delle tessere BIP sarà nuovamente effettuata dalla Provincia

A partire da lunedì 20 ottobre, la gestione delle tessere BIP di libera circolazione destinate alle persone con disabilità sarà nuovamente effettuata dall’Ufficio Trasporti e Servizi alla Persona della Provincia di Cuneo.
La tessera BIP è un titolo di viaggio regionale che consente a specifiche categorie di utenti, e in alcuni casi anche a un accompagnatore, di viaggiare gratuitamente su tutta la rete di trasporto pubblico regionale.
Possono richiedere la tessera BIP i residenti nella Provincia di Cuneo che rientrano in una delle seguenti categorie:
- invalidi civili e del lavoro con invalidità pari o superiore al 67%
- grandi invalidi (di guerra, civili di guerra e per servizio) appartenenti alle categorie dalla Iª alla IVª
- non udenti, ipovedenti gravi (decimisti) e non vedenti
- persone con handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992:
- Art. 3, comma 1: solo in caso di impedimenti motori permanenti, grave limitazione della deambulazione o pluriamputazione
- Art. 3, comma 3: handicap grave
La tessera può essere richiesta:
- on-line, tramite il portale BIP della Regione Piemonte al link: https://bip.piemonte.it/carta-bip-persone-con-disabilita
- di persona presso lo sportello provinciale ubicato in Corso Nizza 21 a Cuneo
- via posta elettronica scrivendo a bip.liberacircolazione@provincia.cuneo.it
- via PEC scrivendo a protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
- per posta ordinaria all’indirizzo: Provincia di Cuneo – Ufficio Trasporti – Corso Nizza 21 – 12100 Cuneo
L’Ufficio Trasporti riceve anche su appuntamento contattando i numeri seguenti 0171/445425 oppure 0171/445888
Lo sportello è aperto nei seguenti giorni e orari:
- Lunedì, martedì e venerdì: ore 9:00 – 12:00
- Giovedì: ore 14:30 – 16:30
Ulteriori informazioni sono disponibili al link seguente https://www.provincia.cuneo.it/trasporti/rilascio-tessere-bip-libera-circolazione.