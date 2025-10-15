 / Attualità

Trasporti: la gestione delle tessere BIP sarà nuovamente effettuata dalla Provincia

La tessera BIP è un titolo di viaggio regionale che consente a specifiche categorie di utenti, e in alcuni casi anche a un accompagnatore, di viaggiare gratuitamente su tutta la rete di trasporto pubblico regionale

A partire da lunedì 20 ottobre, la gestione delle tessere BIP di libera circolazione destinate alle persone con disabilità sarà nuovamente effettuata dall’Ufficio Trasporti e Servizi alla Persona della Provincia di Cuneo.

Possono richiedere la tessera BIP i residenti nella Provincia di Cuneo che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • invalidi civili e del lavoro con invalidità pari o superiore al 67%
  • grandi invalidi (di guerra, civili di guerra e per servizio) appartenenti alle categorie dalla Iª alla IVª
  • non udenti, ipovedenti gravi (decimisti) e non vedenti
  • persone con handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992:
    • Art. 3, comma 1: solo in caso di impedimenti motori permanenti, grave limitazione della deambulazione o pluriamputazione
    • Art. 3, comma 3: handicap grave

La tessera può essere richiesta:

L’Ufficio Trasporti riceve anche su appuntamento contattando i numeri seguenti 0171/445425 oppure 0171/445888

Lo sportello è aperto nei seguenti giorni e orari:

  • Lunedì, martedì e venerdì: ore 9:00 – 12:00
  • Giovedì: ore 14:30 – 16:30

Ulteriori informazioni sono disponibili al link seguente https://www.provincia.cuneo.it/trasporti/rilascio-tessere-bip-libera-circolazione.

