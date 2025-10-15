Alba: Marta Cirio in concerto alla 48ª Stagione di Musica da Camera

Prosegue giovedì 23 ottobre, nella sala storica del Teatro sociale “G. Busca” di Alba, la 48ª Stagione di Musica da camera organizzata dal Civico Istituto musicale “L. Rocca”.

Il secondo appuntamento sarà alle ore 21 con il concerto della giovane pianista albese Marta Cirio, già allieva dell’Istituto musicale di Alba.

Laureata al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, con 110 lode e menzione, e allieva del Maestro E. Pace all’Accademia di Musica di Pinerolo, dove prosegue il suo percorso di alto perfezionamento.

Il programma ci accompagna in un interessante viaggio, con musiche di Liszt, Debussy, Ginastera, Beethoven, Chopin, De Falla, Rimsky-Korsakov, che mette in luce il rapporto profondo tra il mondo naturale e la nostra dimensione interiore “È nella natura che è scritta la nostra natura”.

L’ingresso è libero.