Attualità | 16 ottobre 2025, 12:04

Forza Italia contro il presidio ProPal in piazza Europa: "Sindaca apre campagna elettorale"

Civallero chiede chiarimenti su autorizzazioni e canoni per l'occupazione permanente del suolo pubblico a Cuneo

Franco Civallero

Piazza Europa a Cuneo ospita attualmente un presidio permanente di attivisti ProPal, con gazebo e manifesti installati nell'area.

Ciò che incuriosisce – interviene Franco Civallero, capo gruppo Forza Italiaè il permanere dei gazebo, chiaro significato che la Sindaca e la Sinistra cittadina ha aperto la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 2027, mantenendo attivi i banchetti, senza regole, fino a tale data”.

Per la tranquillità della cittadinanza – sottolinea Civallero è utile sapere se il Comune di Cuneo ha autorizzato l’occupazione del suolo pubblico a seguito di apposita richiesta appositamente redatta e presentata in data certa antecedente (art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e smi), quale sia la tariffa applicata e da quale data è partito il pagamento del canone e quale siano i tempi previsti dai manifestanti per l’occupazione del suolo pubblico”.

Tra l’altro, recentemente – evidenzia Franco Civallero - la Sindaca ha ricevuto a favore di telecamere Abderrahmane Amajou, attivista di Bra, partecipante alla Global Sumud Flotilla: ci chiediamo perché l’incontro sia avvenuto presso il presidio e non in altro luogo istituzionale del Comune di Cuneo”.

Richiamando il principio – sottolinea Civallero - secondo il quale il compito dell’Autorità Comunale, il Sindaco o la Sindaca, è quello di tutelare l’ordine pubblico, bilanciando il diritto di manifestare e il divieto di diffamazione e minaccia, chiediamo come la Sindaca giudica l'uso di fotografie e scritte offensive nei confronti di un Ministro della Repubblica Italiana e cosa si sente di dire per tranquillizzare cuneesi di fronte a tali atti.

Considerando Piazza Europa come luogo non sicuramente periferico della Città – conclude Franco Civallero – e l’impossibilità da parte della Giunta a trazione Pd, siamo curiosi di conoscere le azioni che la Sindaca attiva per tutelare i residenti della zona che, soprattutto nelle ore notturne, devono convivere con urla ripetute, schiamazzi e musica ad alto volume”.

