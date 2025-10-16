Un anno scolastico in cammino: tappa a Dronero per i giovani di Strade Maestre

Ha fatto tappa anche a Dronero Strade Maestre, la bellissima idea della cooperativa sociale CamminaMenti, un’avventura di oltre 1.000 chilometri che coinvolgerà fino a giugno un gruppo di giovani delle scuole superiori provenienti da tutta Italia.



Dal 6 al 12 ottobre il percorso ha attraversato il Piemonte, intrecciando studio, esperienze di gruppo e scoperta del territorio. Importante per il gruppo è stata la presenza di Alessandro, guida-insegnante di attività motoria, che ha accompagnato i ragazzi e le ragazze in diverse attività di crescita personale, tra cui un esercizio di fiducia reciproca che ha rafforzato la coesione del gruppo:



“Le tappe di cammino - raccontano da Strade Maestre sul loro diario di bordo sempre aggiornato - lunghe e impegnative, hanno messo alla prova la resistenza fisica e la capacità di sostenersi a vicenda, trasformando la fatica in un’esperienza condivisa. La settimana è stata segnata da alcuni ritorni e partenze, momenti che hanno rafforzato i legami costruiti lungo la strada. Le giornate si sono alternate tra cammino, studio e incontri con le realtà locali, che hanno accolto il gruppo con calore e curiosità.”



Le soste hanno toccato luoghi molto diversi tra loro: il monastero Dominus Tecum a Pra’d Mill, l’ex caserma Il Quartiere di Saluzzo, la co-housing Andirivieni di Busca e la palestra scolastica di Dronero. Proprio quest’ultima è stata trasformata per una notte in rifugio.



Ad accogliere i giovani a Dronero l’assessore Carlo Giordano e la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola, i quali si sono molto complimentati per il progetto, evidenziando di esso non soltanto l’aspetto educativo e formativo in senso stretto, ma il suo essere una grande occasione di incontro, scoperta e dialogo.



UN ANNO SCOLASTICO IN CAMMINO



Strade Maestre è un progetto educativo che propone ai giovani iscritti degli ultimi tre anni delle scuole superiori di seguire un anno scolastico in cammino. Prevede, infatti, un gruppo di studenti accompagnato da Guide Ambientali Escursionistiche, che svolgono anche il ruolo di insegnanti, in un percorso a piedi di oltre mille chilometri attraverso la penisola, alternando giornate di cammino a periodi residenziali.



Così città paesi, natura, siti archeologici, musei, spettacoli, laboratori di artigiani, stabilimenti produttivi,… Questo progetto desidera essere per i giovani la scuola dei saperi e delle competenze con cui costruire la propria felicità, mettendosi al servizio della comunità. Una scoperta ogni giorno.



