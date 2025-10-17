Anche a Cuneo bandiere a mezz’asta per i Carabinieri scomparsi nella tragedia di Castel d’Azzano

Il Comune di Cuneo questa mattina ha esposto le bandiere a mezz’asta in seguito alla proclamazione del Lutto Nazionale in ricordo dei tre Carabinieri scomparsi nella tragedia di Castel d’Azzano in provincia di Verona.
Oggi si svolgeranno i funerali del brigadiere capo qualifica scelta Valerio Daprà (56 anni), del carabiniere scelto Davide Bernardello (36 anni), e del luogotenente Marco Piffari (56 anni), morti durante l’esplosione che ha ferito altri 13 Carabinieri presenti durante l’intervento nel casolare.