 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 17 ottobre 2025, 12:54

Anche a Cuneo bandiere a mezz’asta per i Carabinieri scomparsi nella tragedia di Castel d’Azzano

Il Comune si associa al lutto nazionale in occasione dei funerali delle tre vittime in provincia di Verona

Anche a Cuneo bandiere a mezz’asta per i Carabinieri scomparsi nella tragedia di Castel d’Azzano

Il Comune di Cuneo  questa mattina ha esposto le bandiere a mezz’asta in seguito alla proclamazione del Lutto Nazionale in ricordo dei tre Carabinieri scomparsi nella tragedia di Castel d’Azzano in provincia di Verona.

Oggi si svolgeranno i funerali del brigadiere capo qualifica scelta Valerio Daprà (56 anni), del carabiniere scelto Davide Bernardello (36 anni), e del luogotenente Marco Piffari (56 anni), morti durante l’esplosione che ha ferito altri 13 Carabinieri presenti durante l’intervento nel casolare.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium