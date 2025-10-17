Lettura contatori e sostituzioni: operatori al lavoro in 18 comuni del Cuneese

Operatori al lavoro in numerosi comuni della provincia di Cuneo nella settimana dal 20 al 25 ottobre per le consuete attività di lettura e sostituzione dei contatori del gas.
Gli incaricati della ditta "Il Laboratorio" effettueranno le rilevazioni dei consumi in sedici comuni del territorio: Caramagna, Roccavione, Rittana, Ceva, Envie, Cervasca, Pagno, Beinette, Venasca, Peveragno, Pianfei, Bellino, Montà, Valgrana, Demonte e Viola.
Parallelamente, i tecnici della ditta Sologas provvederanno alla sostituzione dei misuratori nei comuni di Chiusa Pesio e Costigliole Saluzzo.
Gli operatori saranno muniti di regolare tesserino di riconoscimento. Si invitano i cittadini a verificare l'identità del personale prima di consentire l'accesso ai contatori e a segnalare eventuali anomalie alle autorità competenti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri di assistenza clienti delle rispettive società distributrici.