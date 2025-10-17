 / Attualità

Attualità | 17 ottobre 2025, 12:27

Lettura contatori e sostituzioni: operatori al lavoro in 18 comuni del Cuneese

Dal 20 al 25 ottobre interventi de "Il Laboratorio" e Sologas. Attese le visite degli operatori muniti di tesserino di riconoscimento in sedici località per le letture e a Chiusa Pesio e Costigliole Saluzzo per le sostituzioni

Operatori al lavoro in numerosi comuni della provincia di Cuneo nella settimana dal 20 al 25 ottobre per le consuete attività di lettura e sostituzione dei contatori del gas.

Gli incaricati della ditta "Il Laboratorio" effettueranno le rilevazioni dei consumi in sedici comuni del territorio: Caramagna, Roccavione, Rittana, Ceva, Envie, Cervasca, Pagno, Beinette, Venasca, Peveragno, Pianfei, Bellino, Montà, Valgrana, Demonte e Viola.

Parallelamente, i tecnici della ditta Sologas provvederanno alla sostituzione dei misuratori nei comuni di Chiusa Pesio e Costigliole Saluzzo.

Gli operatori saranno muniti di regolare tesserino di riconoscimento. Si invitano i cittadini a verificare l'identità del personale prima di consentire l'accesso ai contatori e a segnalare eventuali anomalie alle autorità competenti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri di assistenza clienti delle rispettive società distributrici.

cs

