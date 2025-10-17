Per il Festival del Rumore a Saluzzo si proietta “Rabbit Hole”

Martedì 21 ottobre, alle 20.45 presso il Cinema Teatro Magda Olivero, si terrà la proiezione del film Rabbit Hole.

Il film, diretto da John Cameron Mitchell e interpretato da Nicole Kidman — candidata come Miglior Attrice Protagonista agli Oscar e ai Golden Globe — e Aaron Eckhart, racconta una storia intensa e profondamente umana.

L’iniziativa fa parte della quarta edizione del Festival del Rumore, promosso dall’associazione La Voce di Elisa in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Il Festival propone eventi per “fare rumore” e rompere il silenzio che ancora circonda il tema della salute mentale, promuovendo consapevolezza, informazione e una cultura libera da pregiudizi e stigma.

Rabbit Hole è un dramma toccante che segue la storia di Becca e Howie, una coppia sposata che affronta il dolore per la perdita del loro figlioletto in un incidente. Mentre ciascuno vive il lutto in modo diverso, il loro matrimonio viene messo a dura prova. Il film affronta con profondità e delicatezza i temi del dolore, del perdono e della rinascita emotiva: un’opera autentica e intensa, capace di lasciare un segno profondo nello spettatore.

L’appuntamento di Saluzzo e la scelta di questa pellicola completano una serie di iniziative promosse dall’associazione nel corso dell’anno, dedicate al tema del rischio suicidario e al sostegno dei “survivors”, ovvero le persone che hanno perso una persona cara per suicidio.

La proiezione sarà preceduta da una breve drammatizzazione intitolata “Noi scegliamo di”, nata da un percorso esperienziale sul tema del lutto, condotto per La Voce di Elisa ODV dalle dott.sse Silvana Garello ed Elisa Palumbo.

Attraverso gesti, parole e silenzi, i partecipanti metteranno in scena frammenti autentici del proprio vissuto, offrendo al pubblico uno sguardo intimo e sincero sul dolore della perdita e sulla ricerca di senso.

Le parole si alterneranno a brani musicali eseguiti dal vivo da Albero Palumbo (contrabbasso) e Sergio Monasterolo (sax tenore).

Un momento toccante e condiviso, che introdurrà la visione del film con profondità e umanità.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Saluzzo e della ASL CN1, in collaborazione con Cinema Teatro Magda Olivero e Ratatoj APS.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.