Attualità | 17 ottobre 2025, 19:08

Savigliano: Luca Pagliari presenta “Oltre lo Schermo”, un percorso di sensibilizzazione su bullismo, violenza di genere e crescita personale

L’iniziativa di Mai+Sole invita ragazzi, genitori e insegnanti a riflettere sui temi della vita e della parità di genere. Lunedì 20 ottobre alle 20,30 alla Crusà Neira

Il giornalista Luca Pagliari

Lunedì 20 ottobre, alle 20,30, la sala polivalente della Crusa Neira di Savigliano ospiterà Oltre lo Schermo, un evento di sensibilizzazione a cura del giornalista, storyteller e documentarista Luca Pagliari

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Mai+Sole di Savigliano - centro antiviolenza donna  -, con il patrocinio del Comune di Savigliano e in collaborazione con la Rete Nazionale Antiviolenza 1522, propone un percorso volto a stimolare una riflessione profonda sul valore della vita attraverso storie vere.

Nulla come una storia vera è in grado di coinvolgere e stimolare riflessioni – afferma Adonella Forito, presidente di Mai+Sole – Bullismo, cyberbullismo, dipendenza da cellulari e tecnologia, social, solitudine, violenza di genere: questi sono i problemi che travolgono i nostri ragazzi e ragazze, problemi nei quali genitori e insegnanti spesso si dibattono smarriti, senza sapere quali comportamenti adottare e quali scelte operare per poterli aiutare e supportare”.

Le storie raccontate da Pagliari si concentrano su vicende che hanno per protagoniste delle donne: percorsi di coraggio, esperienze di violenza e paura, ma anche successi e passi avanti lungo la strada della parità dei diritti e del contrasto alla violenza di genere. L’evento prevede la proiezione di video storie e un dibattito con il pubblico, in cui si proverà a immaginare possibili risposte a questi problemi complessi.

Durante la mattinata, Luca Pagliari incontrerà anche gli studenti della Secondaria di Primo grado, proseguendo così l’impegno educativo e di sensibilizzazione tra le nuove generazioni.

Giornalista professionista da oltre trent’anni, Pagliari collabora con la Polizia di Stato, il Miur e il Ministero dell’Ambiente, realizzando campagne nazionali di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alle scuole. Tra i suoi progetti più noti, #cuoriconnessi affronta temi legati al mondo giovanile e alle dinamiche digitali, fornendo strumenti concreti per affrontare situazioni di disagio e rischio.

Perché la conoscenza è l’inizio della soluzione” – conclude Adonella Forito. un invito a partecipare attivamente e a non restare spettatori di vicende che toccano da vicino la vita di ragazzi e famiglie.

