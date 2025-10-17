Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente): “Arte e Langa binomio vincente”

Il Consigliere regionale Daniele Sobrero, Vice Presidente della VI Commissione Consiliare - Cultura, esprime soddisfazione per la proclamazione di Alba quale Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027, avvenuta oggi da parte del Ministro Giuli: “Venerdì 17 è un giorno positivo per Alba e per tutto il territorio: l’Arte rappresenta un patrimonio della nostra città e sono fiero che venga valorizzata con questo riconoscimento che è anche un impegno a organizzare eventi all’altezza della nostra storia e della nostra cultura. Essere Capitale italiana dell’Arte è una grande occasione che ci permetterà di aprirci a visitatori e mercati differenti e contigui a quelli che finora hanno rappresentato la nostra risorsa turistica primaria. Ringrazio tutti i promotori della candidatura e faccio loro le congratulazioni per un grande successo. Abbiamo un anno per lavorare insieme: faremo in modo che Alba e le Langhe mostrino al Paese e al mondo un volto meno noto, ma che sicuramente esiste”.

