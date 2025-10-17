 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 17 ottobre 2025, 18:03

Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente): “Arte e Langa binomio vincente”

Il consigliere regionale commenta la proclamazione di Alba quale Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027

Berruti per Alba

Berruti per Alba

Il Consigliere regionale Daniele Sobrero, Vice Presidente della VI Commissione Consiliare - Cultura, esprime soddisfazione per la proclamazione di Alba quale Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027, avvenuta oggi da parte del Ministro Giuli: “Venerdì 17 è un giorno positivo per Alba e per tutto il territorio: l’Arte rappresenta un patrimonio della nostra città e sono fiero che venga valorizzata con questo riconoscimento che è anche un impegno a organizzare eventi all’altezza della nostra storia e della nostra cultura. Essere Capitale italiana dell’Arte è una grande occasione che ci permetterà di aprirci a visitatori e mercati differenti e contigui a quelli che finora hanno rappresentato la nostra risorsa turistica primaria. Ringrazio tutti i promotori della candidatura e faccio loro le congratulazioni per un grande successo. Abbiamo un anno per lavorare insieme: faremo in modo che Alba e le Langhe mostrino al Paese e al mondo un volto meno noto, ma che sicuramente esiste”.
 

La Porta di Luce

La Porta di Luce

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium