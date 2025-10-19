VOLLEY A1M/ Cuneo torna in SuperLega dopo undici anni: domani l'esordio a Padova [VIDEO]

Parte domani l’attesissima avventura di Cuneo in SuperLega. L’emozione è palpabile in tutto l’ambiente: sono passati undici anni da quel lontano giugno 2014, quando Piemonte Volley non si iscrisse al campionato, chiudendo così l’era Lannutti e con essa il grande volley maschile cuneese.

Il 24 giugno scorso, la promozione conquistata dall’A2 alla SuperLega ha riacceso l’entusiasmo di un’intera città. La nuova società guidata da Gabriele Costamagna ha vissuto un’estate intensa, tra celebrazioni e lavoro, culminata ora con la prima giornata del massimo campionato.

Domani sera, alle 20.30, alla Kioene Arena di Padova, (diretta TV per abbonati su VBTV) la MA Acqua S.Bernardo Cuneo farà il suo debutto contro la Sonepar Padova, formazione che, sulla carta, sarà diretta concorrente nella corsa alla salvezza. Oltre ai veneti, anche Cisterna sarà una delle rivali più dirette; un gradino più su, sempre secondo i pronostici, si collocano Grottazzolina, Monza e Milano. Tutto, naturalmente, sulla carta.

Cuneo parte con la volontà di sorprendere subito, cercando il colpaccio esterno contro una squadra solida e ben organizzata. La Sonepar, guidata da Jacopo Cuttini, si presenta con un roster “misto” tra giovani ed esperti: il regista serbo Vuk Todorovic sarà affiancato da Francesco Zoppellari, mentre in posto due si alterneranno Tommaso Stefani e Veljko Masulovic.

Tra gli schiacciatori spicca Davide Gardini, leader tecnico della formazione veneta, affiancato dal giovane Mattia Orioli, dall’americano Tim Held e dal promettente Francesco Bergamasco. Al centro spazio per Alberto Polo, Andrea Trocchio, il bulgaro Boris Biserov Nachev e DiAeris Taila McRaven. In seconda linea i liberi Benjamin Diez e Alessandro Toscani garantiranno solidità difensiva.

Da quest’anno Cuneo ha un nuovo capitano: Mimmo Cavaccini, amatissimo dal pubblico e simbolo della promozione, che presenta così la sfida di domani: “Dobbiamo andare a Padova per provare a vincere la partita - racconta -. Per noi qualsiasi gara è una buona occasione: sappiamo che sulla carta è uno scontro diretto, ma dobbiamo affrontarla con fame e voglia di fare punti ovunque, che sia Padova, Monza, Cisterna o Lube. All’inizio del campionato nessuno gioca ancora la sua miglior pallavolo, quindi possiamo partire con la giusta mentalità.

Padova è una squadra giovane, ma già rodata e di qualità, costruita con intelligenza da una società che da anni lavora bene. La rispettiamo, ma andremo lì senza paura, per dimostrare che anche noi siamo una squadra rispettabile.”

E sul suo ruolo di capitano aggiunge con grande umiltà: “Siamo un gruppo di giocatori esperti: a volte sarei fuori luogo a dire qualcosa prima della partita. Non credo ci sia bisogno di parole particolari, ci conosciamo e lavoriamo bene in allenamento. Quello è il momento in cui ci diciamo le cose che contano.”

Cuneo, dunque, è pronta. Domani a Padova non sarà soltanto una partita: sarà il ritorno nel volley che conta, con l’entusiasmo di chi ha atteso undici lunghi anni per tornare a vivere la magia della SuperLega.