Cuneo, ritardi nei lavori del progetto Pinqua in via Madonna del Colletto: interpellanza di “Cuneo Mia”

La ristrutturazione dei palazzi nel quartiere Donatello di Cuneo, prevista nell'ambito del progetto Pinqua per la realizzazione di co-housing sociale, arriva in Consiglio Comunale.

Iniziati l'estate 2024, i lavori in via Madonna del Colletto sono ancora in corso.



Il cronoprogramma del progetto, finanziato da fondi Pnrr, aveva inizialmente previsto 9 mesi per ultimare le opere, ma il termine è ormai superato. Ed è in particolare su questo punto che si concentra l'interpellanza del consigliere Claudio Bongiovanni del gruppo Cuneo Mia.



Dall’interpellanza emerge anche una disomogeneità nello stato di avanzamento: “le tempistiche della zona 1 (4 mesi), indicate nei prospetti affissi negli atri dei due condomìni di Via Bernini 2-4 e 6-8 con data 9 settembre 2024, non sono state rispettate: ad oggi sono trascorsi ben 13 mesi e i lavori sono ancora in corso. I due condomìni dei civici di Via Gian Lorenzo Bernini 2-4 e 6-8 sono, da fine agosto 2024 ad oggi, circondati dall’area di deposito del cantiere principale per carico/scarico del materiale nonostante le tavole di progetto prevedessero una collocazione diversa nel cortile centrale dell'area dei fabbricati interessati dall'opera”.



A seguito di un sopralluogo avvenuto insieme ad alcuni agenti della polizia locale a luglio di quest'anno il consigliere Bongioanni ha constatato personalmente i disagi segnalati dai residenti.

La prolungata presenza del cantiere ha creato difficoltà di accesso per mezzi di soccorso, corrieri e visitatori, oltre a disservizi nella consegna della posta. Inoltre, a seguito della consultazione degli atti relativi al progetto, ha scoperto la mancanza di documenti che giustifichino eventuali sospensioni dei lavori e l’assenza di un cronoprogramma aggiornato.

Il consigliere chiede quindi alla sindaca e all’assessore competente di chiarire:

- le ragioni del mancato rispetto delle tempistiche e l’eventuale applicazione di penalità;

- le misure previste per completare al più presto i lavori della prima fase;

- se è previsto un risarcimento per i residenti a copertura delle spese aggiuntive di pulizia e manutenzione;

- e infine, quale sarà la destinazione e la gestione futura degli spazi di co-housing, inizialmente distribuiti su cinque locali e successivamente ridotti a uno.