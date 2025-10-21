Debutta stasera “Time Out SuperLega”: il volley di Serie A maschile protagonista sui nostri canali

Torna sotto i riflettori la SuperLega di volley con il debutto di “Time Out SuperLega”, la nuova trasmissione dedicata al massimo campionato italiano maschile. La prima puntata andrà in onda questa sera, martedì 21 ottobre, alle ore 21, in diretta sulle home page di Targatocn.it, La Voce di Alba.it, Volleyball.it e sui canali di DixTv.it ,sulla home page Facebook di Targatocn.it e sul canale YouTube della nostra testata.

A guidare il programma saranno Cesare Mandrile da Cuneo e Luca Muzzioli da Modena, due firme e voci del volley nazionale. La puntata d’esordio sarà ricca di ospiti, collegamenti e rubriche che accompagneranno gli appassionati per tutta la stagione.

In studio con Cesare Mandrile interverranno Dario Da Roit, responsabile marketing di Cuneo Volley, e Carmelo Noto, storico leader dei Blu Brothers, per commentare l’atteso ritorno di Cuneo in SuperLega e analizzare la sfida d’esordio di ieri sera a Padova, conclusa con una combattuta sconfitta al tie break.

Da Modena, Luca Muzzioli avrà invece in collegamento Beppe Cormio, Direttore Generale della Lube Civitanova, con cui si parlerà delle ambizioni della formazione marchigiana e delle prime indicazioni emerse nella giornata inaugurale.

Durante la puntata spazio anche alle parole dei protagonisti: Domenico Cavaccini, capitano della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, introdurrà l’avventura della sua squadra in SuperLega, mentre nel dopo gara di Padova arriveranno le impressioni del centrale piemontese Lorenzo Codarin.

In collegamento da Torino ci sarà Massimo De Marzi di More News, che presenterà la rubrica settimanale “Up&Down”, dedicata dal prossimo numero alle squadre in ascesa e a quelle in difficoltà. Per la puntata d’esordio, De Marzi proporrà un’analisi della griglia delle partecipanti alla nuova stagione.

A completare il quadro, la novità del “Pagellone della settimana”, a cura di Luca Muzzioli, che ogni martedì offrirà voti e giudizi sui protagonisti del weekend di volley.

“Time Out SuperLega” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della pallavolo, capace di unire approfondimento tecnico, passione e attualità in un format moderno e interattivo.