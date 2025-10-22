“Il Piccolo Principe”: al Don Bosco di Cuneo arriva per la prima volta il Teatro Umbro dei Burattini

Un grande classico che emoziona da sempre, raccontato con una poesia e magia senza tempo.

Presso la Sala della Comunità del cinema teatro Don Bosco di Cuneo è in arrivo per la prima volta il Teatro Umbro dei Burattini con lo spettacolo “Il Piccolo Principe”. Doppio appuntamento sabato 26 ottobre, alle ore 15:30 ed alle ore 17:30, di suggestive emozioni e quel prendere vita da parte dei burattini che incanterà grandi e piccini, in un viaggio tra stelle, sogni e amicizia.

Ispirato dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry, lo spettacolo narra la storia di un aviatore atterrato d’emergenza nel deserto del Sahara, lontano da ogni forma di civiltà e senza scorta di viveri e d’acqua. Qui l’incontro con un bambino, biondo e bellissimo: il Piccolo Principe: “Sarà proprio quest’ultimo a raccontarci i suoi viaggi da un pianeta all’altro, dove incontrerà̀ strani personaggi che mettono in risalto il lato ridicolo degli affanni umani. Con le sue storie ci insegnerà̀ a vivere, e attraverso un meraviglioso viaggio di sincerità̀ e fantasia, a ritrovare il bambino che è nascosto in ognuno di noi.”

Centrali nella storia sono l’amicizia e la fanciullezza: due tematiche apparentemente semplici eppure così complesse, fondamentali in tutte le tappe della crescita di ogni individuo. Così il valore delle piccole cose, la forza di un’amicizia coltivata, ma anche la tematica della morte metaforica della fanciullezza, affrontata come una cosa naturale e leggera. Tutto questo grazie alla storia narrata ed a quei burattini che sapranno essere specchio ed ispirazione, ma soprattutto lasciare un segno indelebile nel bambino che c’è in ciascuno di noi.

EMOZIONE, FANTASIA E CULTURA

Il Teatro Umbro dei Burattini nasce dalla passione per l’arte burattinaia e dalla volontà di tramandare una tradizione secolare. Affonda le sue radici nel teatro popolare, ispirandosi alle antiche fiere e piazze italiane, dove i burattini hanno da sempre incantato il pubblico con storie avvincenti e personaggi indimenticabili.

Negli anni, il Teatro Umbro dei Burattini ha portato il nostro teatro in giro per l’Italia, facendo rivivere la magia degli spettacoli di un tempo con un tocco di creatività moderna. Continua a far sognare bambini e adulti con racconti pieni di emozione, fantasia e cultura.

Per informazioni https://www.teatrodeiburattini.it/