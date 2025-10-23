Vento forte a Cuneo: albero si schianta su un'auto parcheggiata

Intervento in corso, da parte dei Vigili del Fuoco di Cuneo, per un albero caduto in via Tiziano Vecellio, nei pressi dell'Est-Ovest.

La pianta è rovinata a terra, probabilmente per effetto del forte vento che spira da alcune ore sulla zona.

L’albero è così andato ad abbattersi su un’auto parcheggiata, non coinvolgendo fortunatamente persone.

E’ in corso la messa in sicurezza dell’area e del veicolo. Anche i danni recati all’automobile sembrerebbero contenuti.

Il traffico non registra al momento particolari rallentamenti. Possibili ripercussioni sulla circolazione stradale potrebbero essere causate nelle prossime ore dalle operazioni necessarie a consentire la rimozione dell’albero.







Poco distante, sempre a Cuneo, un altro albero si è schiantato a terra in via Roncaia nei pressi della Casa circondariale di Cerialdo, dove la squadra dei vigili del fuoco sta concludendo l'intervento di rimozione e messa in sicurezza della zona. In questo caso non si registrano danni a cose e nemmeno non risultano persone coinvolte.