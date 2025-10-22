Non Una di Meno Alba commemora le vittime di femminicidio e prepara il prossimo 25 novembre

Si terrà sabato, 25 ottobre, la prossima assemblea aperta creativa a cura di Non Una di Meno Alba.

Come di consueto, in questo periodo il comitato albese provvede al triste aggiornamento annuale del numero di pañuelos fucsia, fazzoletti che simboleggiano ciascuna delle vittime di femminicidio e violenza di genere registrate nel nostro Paese nel corso dell’anno.



L’impatto visivo si fa sempre più grande. L’installazione artistica nei giardini che affacciano su corso Piave è nata nel 2023 e, ad oggi, commemora oltre 124 vittime. Questo sabato l’installazione si rinnova, con la collocazione di pannelli informativi per raccontare il luogo di Alba che Non Una di Meno ha scelto di presidiare e rendere “curato e visibile, uno spazio fisico aperto e assembleare per denunciare la violenza”.



Con la diffusione dei dati parziali sulla violenza di genere nel 2025, l’assemblea sarà anche l’occasione per avviare le riflessioni e le attività in previsione del prossimo 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Non Una di Meno non manca mai di mobilitare una folla commossa e arrabbiata nell’occasione, ma il lavoro preparatorio alle manifestazioni del 25 novembre parte con anticipo e proprio sulla base degli spunti coltivati in assemblea.



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. L’appuntamento è per le ore 10.30 presso i giardini comunali Maestri del Lavoro di corso Piave, tra via Ciro Menotti e via Massimo d’Azeglio – anche in caso di maltempo, salvo diverse indicazioni. Per informazioni aggiuntive e aggiornamenti si invita a seguire la pagina Instagram del comitato albese Non Una di Meno.