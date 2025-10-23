A Savigliano un pomeriggio in musica alla Torre Civica

Domenica 26 ottobre, alle 18.30, presso la Torre civica di piazza Santa Rosa, è in programma “DeWest”, live concert di Luca Morino – già voce dei Mau Mau – tra spoken, canzoni e letteratura, per «esplorare il west che abbiamo sotto gli occhi».

Ad organizzare l'appuntamento è l'associazione Diagonal in collaborazione con l'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano.

Quello in programma sarà «un viaggio immaginario che condurrà nel cuore dell'Alta Langa, trasformata in un “lontano ovest” onirico e fuori dal tempo. L'atmosfera sarà cinematica, quasi rituale, con sonorità ad evocare ampi orizzonti ma anche pulsazioni urbane, sempre al servizio del ritmo».

L'ingresso ha il costo di 20 euro. I posti sono limitati, per informazioni e prenotazioni scrivere al 333.8012927



