Landandè Insieme a Mombasiglio

Una giornata all’insegna della natura e della storia è stata la quarta edizione della passeggiata Landandé Insieme, che ha visto oltre 100 persone tra adulti e bambini percorrere l’anello del sentiero intorno al Castello di Mombasiglio. L’iniziativa, organizzata dal gruppo della zona del Monregalese dell’Associazione Insieme, in stretta collaborazione con il Comitato del Sentiero Landandé e la Fondazione Castello di Mombasiglio, si è svolta domenica con partenza ed arrivo nei giardini del Castello, dove è stato consegnato il pranzo al sacco preparato con prodotti a “Km zero” dell’Associazione Contadini Monregalesi, in particolare da: Rosso Gentile Agriforno di Vicoforte, Sasso Simone di Ceva, Menardo Livio di Cuneo, Isola dei Fratelli Giordano Palanfré di Vernante, Agritomeria Marabotto Elio e Davide Fulcheri Solo Se Bio di San Biagio Mondovì, Antiche Macine di Chiusa Pesio, Le Tre Rose dei Fratelli Dutto di Tarantasca. Insieme ai partner Confartigianato Cuneo, Punto Bere Acqua San Bernardo e ATL Cuneo, con il contributo di Banca Alpi Marittime.

"Siamo soddisfatti della partecipazione riscontrata anche quest’anno alla camminata Landandé Insieme - commenta Anna Breida, coordinatrice del Gruppo Monregalese dell’Associazione Insieme -. C’è stata una buona adesione da parte delle famiglie, con numerosi bambini ed animali a quattro zampe, che hanno potuto scoprire un altro petalo del sentiero Landandé, tra natura e storia che lo caratterizzano. Ci sono alcuni ringraziamenti che teniamo a fare, partendo dalla Fondazione Castello di Mombasiglio, nella persona del suo Presidente Giorgio Raviolo, che ha anche fatto da guida nella visita pomeridiana che è seguita. Poi l’ATL Cuneo per l’omaggio delle borse, la Confartigianato Cuneo, l’Acqua San Bernardo, l’Associazione Contadini Monregalesi per il pranzo e la Banca Alpi Marittime per il prezioso sostegno. Infine il Comitato del Sentiero Landandè con il quale oramai si è instaurata una solida partnership".

Conclude Marcello Cavallo, Presidente di Insieme: "Un ottimo connubio tra cultura e cultura “culinaria” di un territorio. Questa giornata è diventata una tradizione per la nostra associazione, un momento per raccogliere le famiglie e tutti coloro che amano la natura, il movimento all’aria aperta e il buon cibo. Quest’anno il valore aggiunto è stata la preziosa collaborazione con la Fondazione del Castello, che ci ha ospitati nel suo giardino e ci ha permesso di concludere la giornata con una suggestiva visita guidata fino sulla torre più alta e panoramica".