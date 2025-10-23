Ritorna a Barge, dopo quasi 35 anni, la "Giornata del Ricordo dei Caduti e Dispersi in Guerra"

Barge si prepara a commemorare nel pomeriggio di sabato 25 ottobre, la "Giornata del Ricordo dei Caduti e Dispersi in Guerra".

L’iniziativa, profondamente sentita e carica di valore storico e umano, segna un momento particolarmente significativo: dopo quasi trentacinque anni di assenza, la città dell’Infernotto torna a celebrare questa solenne ricorrenza.

L’evento è promosso dalla sezione di Barge–Paesana–Sanfront dell’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e dispersi in guerra (ANFDCG), in collaborazione con il Comitato provinciale di Cuneo e con il patrocinio della Città di Barge e della Provincia di Cuneo.

La giornata è un'occasione per onorare il sacrificio di militari e civili.

IL PROGRAMMA

Alle 16,45: Ritrovo presso il Monumento all’Alpino in Viale Mazzini (vicino Scuole Elementari) per la deposizione della Corona d'Alloro. Seguirà il corteo verso Piazza Garibaldi, con posa di corone e omaggi floreali al Monumento ai Caduti della Grande Guerra (1915–1918) e alle lapidi dedicate ai caduti della Guerra 1940–1945 e della Guerra di Liberazione.

Seguiranno alle 17,30 i saluti istituzionali e interventi ufficiali.

Interverranno Aldo Felizia, presidente della sezione locale delle Famiglie dei Caduti e orfano di guerra, e il vicepresidente nazionale Chiaffredo Maurino. Sono inoltre attesi gli interventi del sindaco di Barge, Ivo Beccaria, e di altre autorità civili e militari.

La commemorazione proseguirà alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, con la messa in suffragio dei bargesi caduti in guerra, accompagnata dalla lettura della preghiera del caduto.

L'evento assume un significato particolare in quanto la Città di Barge è decorata con la Croce di Guerra al Valor Militare, un riconoscimento conferito il 22 luglio 1982 per il ruolo svolto durante la Resistenza.

La motivazione, che esalta il grande attaccamento alla causa della libertà, recita: “Fedele alle più belle tradizioni risorgimentali, il Comune di Barge fu centro propulsore della Resistenza, pur consapevole dei rischi a cui si esponeva per le spietate rappresaglie naziste. In 18 mesi di lotta partigiana, Barge ha dimostrato in un drammatico periodo della sua storia un grande attaccamento alla causa della libertà. Barge, settembre 1943 - aprile 1945”.

A conclusione della giornata, è in programma una cena sociale al ristorante "La Nuova Società", occasione per condividere un momento di memoria e comunità.

Per partecipare alla cena o ottenere ulteriori informazioni sulla manifestazione, è possibile contattare Aldo Felizia (347-4306419) o Chiaffredo Maurino (345-0048331).