L’INTERVISTA/ L’assessore Andrea Girard: “Dobbiamo disegnare oggi, tutti insieme, la Cuneo di domani”

Andrea Girard entra in Consiglio comunale a Cuneo nel 2022, in rappresentanza del gruppo Crescere Insieme che appoggia la coalizione di centrosinistra. La sindaca Patrizia Manassero gli assegna le deleghe a Innovazione, Settore Elaborazione Dati (Sed), Archivi, Protocollo, Sportello del Cittadino e Semplificazione. Lo scorso anno, Crescere Insieme cambia nome in Cuneo Civica. La lista, a livello provinciale, aderisce, attualmente, alla Rete Civica della Granda.

“Gli oltre tre anni da assessore - sottolinea Girard - mi hanno permesso di conoscere tante persone, arricchendo così il mio bagaglio culturale. Persone che, in alcuni casi, mi hanno aiutato nel percorso amministrativo e, in altri, avevano bisogno di aiuto. L’incarico lo interpreto come un servizio alla città”.

Un bilancio dell’attività svolta dalla Giunta?

“La Giunta ha lavorato molto e ha cercato, sotto la guida della sindaca Manassero, di districare tante situazioni complesse in modo pacato, attento e intelligente. Diverse situazioni non trovano subito una risposta e possono essere risolte soltanto grazie a un lavoro di condivisione e di cooperazione tra gli assessorati e con gli Uffici comunali. Uffici che ho scoperto, fin dall’inizio del mandato, essere estremamente efficienti. Parecchio è ancora il lavoro da fare e penso che lo continueremo anche dopo le elezioni del 2027”.

Una dichiarazione, quest’ultima, di buon auspicio per il futuro dell’attuale coalizione?

“Quali saranno le alleanze tra un anno e mezzo non lo posso dire ora. E chi governerà lo decideranno i cittadini. Personalmente, spero di poter completare il lavoro iniziato e, magari, migliorarlo. Come lista, proprio perché abbiamo scelto un percorso civico, siamo aperti a una visione ampia e ci sentiamo liberi di attuare dei progetti sulla città e sul territorio senza dover rendere conto alle direttive nazionali come accade nei partiti. Il nostro gruppo guarda a 360 gradi nel panorama amministrativo e politico locale, senza alcuna preclusione”.

Innovazione

L’Innovazione, soprattutto dopo il Covid, ha compiuto considerevoli passi in avanti. Su quali percorsi si è concentrato il Comune di Cuneo? “Ottenendo queste deleghe - risponde Girard - ho scoperto un mondo in continuo sviluppo. L’Innovazione va declinata seguendo due direttrici. All’interno dell’Ente, attraverso il Sed, per offrire, come succede ormai da tanti anni, un servizio agli altri settori e cercando di mantenere una cooperazione tra i sistemi informatici del Comune. All’esterno, fornendo opportunità sempre migliori alle persone. Il nostro Comune, grazie alla tecnologia, si sta aprendo ai cittadini. Ai cittadini chiediamo di aiutarci, perché solo collaborando possiamo, insieme, far crescere la nostra città. A Cuneo vogliamo tutti bene”.

La facilitazione digitale

“Quando mi sono insediato - dice Girard - mi sono reso conto che c’erano persone le quali, per anagrafica, avevano delle difficoltà a entrare in contatto con il nuovo mondo in via di forte espansione. Da questo è nata l’idea di sfruttare i fondi resi disponibili dal Pnrr per mettere a disposizione della città operatori capaci di aiutare, ad esempio, a compilare le pratiche o le domande. Un servizio utile e ancora attivo, grazie alla collaborazione instaurata con la Fondazione WellFARE Impact, che vorrei continuasse anche in futuro”.

I punti di facilitazione digitale presenti sul territorio cittadino sono tre: nel Palazzo comunale, vicino all’Anagrafe, in via Roma, 28, il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; al Movicentro in piazzale Libertà, 16, il lunedì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 14 alle 17; nella sede dell’Asl Cn1, in via Carlo Boggio, 12, il giovedì dalle 9 alle 12. Agli sportelli si può accedere in presenza liberamente negli orari indicati oppure prendendo l’appuntamento attraverso il numero 0171 1680375.

Le isole intelligenti

“Sempre grazie alle risorse di Regione, Ministeri e dei fondi Pnrr - afferma Girard - le isole intelligenti hanno cominciato ad atterrare sul territorio comunale. Sono venti sull’Altipiano e cinque nelle frazioni, in particolare a Borgo San Giuseppe e Confreria. Si tratta di aree che consentono di visualizzare gli orari di passaggio dei mezzi di trasporto pubblico, conoscere il lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale e avere notizie sugli eventi in cantiere. Inoltre, anche se speriamo non ce ne sia mai bisogno, possono diffondere gli alert della Protezione Civile, informando rapidamente la popolazione su eventuali emergenze in corso. Ma non solo. Monitorano la sicurezza pubblica in tutti gli spazi circostanti attraverso le telecamere quadriottiche. E permettono la ricarica elettrica delle biciclette e quella dei telefoni, senza costi per l’utente”.

La videosorveglianza

“La nostra Amministrazione - osserva Girard - ha riservato molta attenzione alla sicurezza pubblica sul territorio comunale. In questa direzione abbiamo aumentato sensibilmente la videosorveglianza che, oggi, dispone di 851 telecamere totali, 1.693 ottiche attive e 113 sistemi di lettura targhe. Un deterrente per i reati. Infatti, gli ultimi dati forniti dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, dicono che sono in netto calo. Inoltre, grazie alla collaborazione con la nostra Polizia Locale, ora le immagini sono immediatamente e sempre visionabili nell’arco delle 24 ore anche dalle altre Forze dell’Ordine. Perché, spesso, poter intervenire subito è fondamentale nella prevenzione di un problema. Cuneo non vuole essere una città videosorvegliata, ma è una città più sicura anche grazie alla videosorveglianza”.

Progetti futuri in questo ambito?

“Implementare la rete in altre aree sensibili della città e delle frazioni per potenziare la sicurezza e la percezione della sicurezza. Sistemi smart di ultima generazione che, però, sono anche soprattutto capaci di raccogliere dati e consentire analisi e valutazioni sui flussi di traffico, sui parcheggi, sull’inquinamento atmosferico e sull’impatto acustico. Così da poter affrontare e decidere, con dati certi, la politica di mobilità sostenibile più adeguata alla città”.

Sportello Unico del Cittadino

Dice Girard: “Attraverso il servizio si è voluto mantenere un canale fisico per ricevere informazioni, segnalare disservizi, offrire suggerimenti, ottenere documentazione e prenotare appuntamenti”.

Lo Sportello si trova nella Sala delle Colonne del Palazzo Comunale, in via Santa Maria, 1, oppure è raggiungibile telefonicamente al numero 0171 444444.

App Municipium

“Abbiamo fortemente voluto introdurre questo strumento di dialogo diretto tra i cittadini e l’Amministrazione - sottolinea Girard -. L’app Municipium è disponibile sia per il sistema operativo Android di Google che per quello iOS di Apple. Basta scaricarla dai rispettivi store e istallarla. Con questo sistema è possibile segnalare un qualsiasi problema sul territorio, anche attraverso le immagini, e si viene indirizzati automaticamente al settore di competenza che, in seguito, risponde sui tempi di soluzione. Se la criticità non dipende dal Comune si ottiene comunque la risposta di rivolgersi all’Ente interessato”.

Digitalizzazione degli archivi

“Si tratta - spiega Girard - di un progetto che dovrebbe completarsi nel 2026. Può diventare molto utile per i professionisti dei vari settori che avranno l’opportunità di ricevere, a pagamento, attraverso la mail, le pratiche direttamente nel loro studio senza doversi recare negli Uffici”.

Nuovo sito Internet

“Il sito Internet del Comune - dice Girard - non veniva rivisto dall’inizio degli Anni Duemila. Realizzare quello nuovo, da una decina di giorni in rete, è stata un’opera ciclopica. Abbiamo dovuto farlo per adeguarci alla normativa dell’Agenzia per l’Italia Digitale che fornisce standard uniformi ai quali fanno riferimento tutte le Amministrazioni Pubbliche. Lo schema è un poco rigido, ma più immediato per la ricerca. Abbiamo cercato di far emergere i servizi offerti ai cittadini. Inoltre, il sito istituzionale è stato potenziato realizzando dei portali satellite, come “Cuneo si trasforma” o “Cuneo cultura”. Questi ultimi sono strumenti che permettono di conoscere il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale in diversi ambiti”.

Se il cittadino vuole segnalare qualche criticità del sito?

“Lo può fare attraverso lo Sportello Unico del Cittadino o l’app Municipium e gli uffici sono assolutamente pronti a prenderle in considerazione. Per migliorare il servizio”.

Con l’assessorato alla Cultura c’è anche un altro progetto?

“Stiamo lavorando perché la nuova Biblioteca, nell’ex Ospedale Santa Croce, non sia solo un luogo fisico dove si leggono i libri, ma uno spazio aperto che, grazie alla tecnologia e all’intelligenza artificiale, aiuti e guidi l’utente a entrare in un mondo diverso, dove si possono ottenere indicazioni precise e mirate su cosa consultare per ogni specifico argomento”.

Settore Elaborazione Dati

Sottolinea Girard: “È il cuore del mio assessorato, dove lavorano bravissimi tecnici. Mi piace definirlo così: nel momento in cui non ci sono problemi è invisibile, compare solo nel momento in cui ci sono difficoltà dal punto di vista informatico. Ma siccome non compare così sovente, vuol dire che il sistema regge e funziona molto bene”.

La Cuneo del 2027

Come sarà Cuneo nel 2027, quando si svolgeranno le elezioni comunali? Risponde Girard: “Migliore del 2026, del 2025, del 2000, del 1980 e via così. È una città che continua a crescere. Bisogna, anzi abbiamo l’obbligo, oggi, tutti insieme, di disegnare la Cuneo del futuro, la Cuneo per i nostri figli. E dobbiamo impegnarci adesso per migliorare la Cuneo di domani”.