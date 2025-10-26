Mercatò Alba piega per 3 set a 0 gli avversari del Racconigi/Savigliano

Il PalaLanghe si conferma un fortino per la prima squadra di Alba, che nella terza giornata di campionato piega 3-0 i giovani avversari del Racconigi/Savigliano.

Coach Oliva parte con il sestetto tipo, Dellapiana palleggiatore e Bianco opposto, Morengo e Masciarelli schiacciatori, Rocca e Favaretto al centro con Milea libero.

In avvio la squadra deve prendere le misure agli attacchi avversari, il muro della squadra di casa è un po’ in anticipo, tanto da subire diversi mani fuori che consentono a Savigliano di passare avanti 2-6. Con un buon turno al servizio di Morengo Alba agguanta subito la parità, per poi trovare il primo vantaggio con un attacco di Rocca, 8-7 ottimo break e time-out per coach Piovano.

La Mercatò va in fiducia e sfrutta la scia per prendere il largo: Morengo colpisce prima in attacco e poi a muro per il 12-10, Rocca gioca un bel primo tempo dietro Dellapiana, 13-10, e poi ancora Morengo con una diagonale profonda, 15-10 e ospiti alle corde, secondo time-out per loro. I giovani avversari si schiariscono le idee e riescono a rientrare a -1, ma Bianco inizia la sua gara, mette due palloni a terra e 19-16 albese. Set saldamente in controllo, Dellapiana innesca bene anche Masciarelli, che trova due punti consecutivi, uno dei quali vale il setball, prima che Bianco chiuda il parziale con un mani fuori, 25-17.

Gli albesi iniaziano bene anche nel secondo set, prendendo subito margine 3-0, poi abbassano un attimo il ritmo, adeguandosi al gioco avversario, e Savigliano rientra nel punteggio, prima che Bianco ottenga un buon break, prima mani fuori per il cambio palla, poi colpisce direttamente dai 9 metri con un ace (9-7). Il turno dell’opposto albese continua a fare danni nella ricezione ospite, palla slash che Rocca inchioda nell’altra metà campo, Mercatò che allunga 11-7, Savigliano appare un po’ rinunciatario, ancora Rocca scatenato per il 16-7, time-out per gli avversari. Entrano De Vita e Borio, i locali continuano a dominare con il gioco dei centrali, questa volta è Favaretto a mettere a terra il primo tempo del 20-12; entra anche il giovane classe 2010 Perrone, all’esordio, e trova il suo primo punto in un campionato di categoria risolvendo una palla a filo rete, è setball, Savigliano annulla il primo ma poi sbaglia il servizio, 25-18.

Botta e risposta in avvio di terzo set, gran muro di Bianco per il 5 pari, poi ancora buon lavoro di muro e difesa che consente a Rocca di contrattaccare in maniera efficace. La difesa funziona bene, Masciarelli attento a leggere il primo tempo avversario, Morengo finisce l’azione con un mani fuori, 10-7, poi ancora Masciarelli, ace per lui e time-out per Savigliano. La migliore azione del match a metà set: scambio lunghissimo in cui Savigliano prova a mettere palla a terra in tutti i modi, difendiamo bene e gestiamo i contrattacchi fino a trovare un gran muro con Favaretto, 15-8. Entrano De Vita e Bordino, altro ace questa volte di Morengo e secondo time-out per gli ospiti sul 18-10, match ai titoli di coda, Rocca colpisce con una bella tesa al centro, 22-14, poi è Bianco a trovare il matchball con un attacco sopra al muro avversario, chiudiamo infine con l’ennesimo muro, questa volta di Morengo, 25-17.

Gara ben interpretata in cui l'Alba ha avuto pochissimi cali di attenzione, e in cui ha sfruttato al meglio i propri punti di forza. Anche la classifica sorride, 6 punti in 3 gare, in attesa del prossimo match, in cui affronteranno i giovani ma talentuosi ragazzi del Sant’Anna, che hanno gli stessi punti in classifica

Mercatò Alba 3-0 Banca Crs Savigliano Rs Volley Racconigi (25-17, 25-18, 25-17)

Mercatò Alba: Bianco, Bordino, Borio, Ciravegna, Costantino, Dellapiana, De Vita, Favaretto, Lazarev (L2), Masciarelli, Milea (L1-K), Morengo, Perrone, Rocca. Coach: Oliva.