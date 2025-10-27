Mondovì si prepara alle celebrazioni del IV Novembre: "Un momento di riflessione per un futuro di libertà"

"La ricorrenza che oggi celebriamo scandisce un momento imprescindibile della nostra storia: la vittoria contro gli Imperi Centrali, infatti, non ha soltanto posto fine all’immensa tragedia della Grande Guerra, ma ha parimenti segnato l’approdo della nostra battaglia risorgimentale per l’Unità nazionale. Stringerci attorno alle nostre Forze Armate, allora, che ben conoscono il valore della pace, significa oggigiorno rendere omaggio a un frammento della nostra storia collettiva, in un’epoca nella quale la stabilità internazionale è pericolosamente messa in discussione da troppi ruggiti bellici. A tutti i Monregalesi e all’Italia intera, allora, l’augurio più sincero di buona Festa, nella speranza che le riflessioni scaturite da questa ricorrenza insieme alla rilettura della nostra Costituzione, possano garantirci un futuro di libertà, diritti e fratellanza" - così il sindaco, Luca Robaldo, in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del prossimo 4 novembre.

Le celebrazioni avranno inizio alle 9 presso il reparto militare del cimitero urbano con la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. Seguirà la deposizione di una corona di fiori presso lo “Scalone dei morti per la libertà” (ore 10), presso il “Monumento ai caduti” di piazza della Repubblica (ore 10.15) e presso il Sacrario della Caserma “G. Galliano” dove si terranno altresì i saluti ufficiali delle autorità presenti. In caso di maltempo, le singole deposizioni saranno effettuate da una delegazione.