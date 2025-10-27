Niella Tanaro valorizza i suoi fiori simbolo: in arrivo la De.Co. per Nigella damascena, Nigella sativa e Agrostemma githago

L’Associazione Nigella ODV in data 27 settembre ha presentato al Comune di Niella Tanaro la richiesta ufficiale per l’istituzione della Denominazione Comunale di Origine (De.Co.) dedicata ai tre fiori storicamente legati al paese: Nigella damascena, Nigella sativa e Agrostemma githago (conosciuta anche come Nigella dei campi).

La proposta, accolta con favore dall’Amministrazione, sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta di metà novembre, che per l’occasione si terrà nella Sala Nigella del Castello di Niella Tanaro, un luogo simbolico che suggella il forte legame tra natura, storia e identità locale.

“Il nome stesso del nostro paese – Nigella ad Tanagrum, come appare in un documento dell’anno 901 – testimonia un legame plurisecolare con questi fiori. La De.Co. rappresenta un riconoscimento della nostra memoria e un impegno verso il futuro” – spiega Mauro Benedetto, presidente dell’Associazione Nigella ODV.

Anche il Sindaco, Mario Mina ha commentato l’evento storico: “Come Amministrazione Comunale abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di conferimento della De.Co Comunale per i tre fiori di Niella, questo in segno di consolidamento di un bene Storico/Culturale che appartiene alla storia del Paese. Continua così questo viaggio nel rafforzamento delle radici di una Comunità che si sa distinguere cogliendo i frutti e la storia che gli appartiene. Un bellissimo momento storico e una partenza per nuovi orizzonti che porterà sicuramente grandi soddisfazioni per il territorio.”

Le motivazioni alla base della richiesta spaziano dal valore storico e simbolico – con la presenza della Nigella nello stemma civico e nelle antiche decorazioni religiose – a quelle agronomiche e ambientali, legate alla tutela della biodiversità e alla coltivazione ecologica delle specie locali.

La De.Co. servirà inoltre a promuovere i prodotti derivati dai semi di Nigella, favorendo sinergie tra agricoltori, artigiani, ristoratori e operatori turistici, e rafforzando così il tessuto economico e sociale di Niella Tanaro.

Con la futura istituzione della De.Co., Niella Tanaro si prepara a consolidare il proprio legame con i fiori che ne rappresentano l’anima. Un passo che unisce memoria storica, tutela ambientale e sviluppo locale, nel segno della bellezza e dell’appartenenza.