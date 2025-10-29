“Specchi & Schermi – Dipendenze digitali?”: giovedì a Roccavione esperti a confronto con famiglie, docenti e cittadini

Domani, giovedì 30 ottobre alle ore 20.30, la Sala Consiliare del Comune di Roccavione ospita un incontro aperto a tutta la cittadinanza per capire come riconoscere e gestire i segnali di dipendenza digitale tra i più giovani, ritrovando un equilibrio sano tra vita reale e online.

L'incontro, organizzato da "L'Albero dell'Amicizia" e patrocinato dal Comune di Roccavione, sarà di particolare interesse per genitori, educatori, e chiunque sia spesso o anche occasionalmente in contatto con i giovani.

L’appuntamento – dinamico e interattivo, tra quiz, esempi concreti e spazio per le domande del pubblico – vedrà il contributo delle dottoresse Brunella Giordanengo e Viola Pellegrino, psicologhe e psicoterapeute della S.S. Dipendenze Comportamentali – Ser.D. ASL CN1, e dell’avvocato Alessandro De Bellis, che illustrerà i principali rischi legali legati alla rete (privacy, reati informatici, responsabilità dei minori e delle famiglie). Introduce l'incontro Luigi Genesio Icardi, Presidente della IV Commissione Sanità della Regione Piemonte.

L'incontro è gratuito ma è consigliata la prenotazione su Eventbrite seguendo il link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-specchi-schermi-le-dipendenze-digitali-1856531839709

Si consiglia di presentarsi con qualche minuto di anticipo. L’iniziativa rientra nel percorso “Specchi & Schermi”, dedicato all’educazione digitale e al benessere dei ragazzi.