Attualità | 29 ottobre 2025, 13:14

“Un senso paterno”: laboratori per papà a Cortemilia

La Casa della Comunità attiva presso il Distretto Asl  di Cortemilia ospita “Un senso paterno”, un ciclo di laboratori dedicati ai papà che desiderano riflettere sul proprio ruolo nella crescita dei figli.
Gli incontri, condotti dal dottor L. Germano e dal dottor L. Anolli, offriranno uno spazio di confronto e condivisione per esplorare esperienze, dubbi e potenzialità della paternità oggi.

Gli appuntamenti si terranno presso il Distretto Asl di Cortemilia, alle ore 18.30, lunedì 3 e lunedì 10 novembre.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione

Per informazioni e adesioni: Elisa Bemer; 331 6305171; Cristiana Cerretti, 320 4256098. 

