A Mondovì torna "Peccati di Gola" con la nuova edizione a tema Halloween

Scatta il conto alla rovescia per il ricco fine settimana di Peccati di Gola a Mondovì. Ritorna il nome che ha reso celebre la manifestazione che, quest'anno, cambia veste e propone un'edizione a tema Halloween con intrattenimenti dedicati a bambini e famiglie, oltre a street food, mongolfiere e la tradizionale Fiera Regionale del Tartufo.

Il centro storico di Breo si prepara a vivere tre giorni tra delizie culinarie e atmosfere incantate: dal 31 ottobre al 2 novembre la manifestazione trasformerà la città in un palcoscenico autunnale ricco di profumi, colori e intrattenimento per tutta la famiglia. L’evento, come sempre, è a ingresso libero.

I visitatori potranno scoprire il centro storico attraverso un percorso enogastronomico: piazza Roma ospiterà lo street food salato con ricette della tradizione e prodotti di stagione, mentre piazza Cesare Battisti proporrà dolci a tema Halloween, cioccolato, caldarroste e prelibatezze locali.

Sabato 1° novembre alle 16, nella Sala di Valle della Funicolare, il Distretto del Cibo Monregalese Cebano ad indirizzo biologico presenterà una degustazione guidata di eccellenze locali. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0174 560220 (Coldiretti Mondovì).

Il fulcro della manifestazione sarà la 28ª Fiera Regionale del Tartufo, dove i visitatori potranno assaporare piatti tipici piemontesi e immergersi nell’aroma inconfondibile del tartufo. Al PalaTartufo di piazza Moizo sarà possibile degustare tagliolini al tartufo, battuta di Fassone con fonduta, uova al tegamino e hamburger gourmet con Castelmagno e tartufo. Non mancheranno aperitivi, musica dal vivo e l’occasione di acquistare tartufi direttamente dai trifolao locali, portando a casa un pezzo di tradizione.

Il cielo sopra Mondovì sarà animato dalle mongolfiere, simbolo della città, con voli vincolati gratuiti sabato 1° e domenica 2 novembre, dalle 15.30 alle 17.30 in piazza Ellero. Per partecipare, è possibile prenotare all’Infopoint o chiamando il 348 7318060. Al tramonto, lo spettacolo Mini Glow colorerà la piazza con giochi di luci e musica, facendo volteggiare le mongolfiere in coreografie suggestive.

Il centro storico si riempirà di ritmo grazie a musicisti itineranti, artisti di strada e spettacoli che animeranno le vie come un vero palcoscenico a cielo aperto. I più piccoli potranno divertirsi con laboratori creativi, giochi, truccabimbi e parate con maghi, streghe e creature fantastiche. Il 31 ottobre, in piazza Cesare Battisti, verranno distribuite gratuitamente zucche da decorare.

In piazza Ellero torneranno le mini mongolfiere dedicate ai pupazzi dei bambini, complete di attestato di volo personalizzato. Gli appassionati di animali potranno invece partecipare a passeggiate tra alpaca, accompagnati da esperti, lungo sentieri immersi nel verde. Per informazioni e prenotazioni: Horse’s Club – Via Vecchia Pianfei 12, Mondovì (tel. 0174 551986 – 338 7647515) oppure Infopoint (tel. 348 7318060) alla Fontana dei Bambini (angolo Via Marconi).

Ogni giorno le vie del centro ospiteranno mercatini, artigianato e prodotti tipici, con formaggi, miele, vini, salumi e zucche di Piozzo che riempiranno l’aria di profumi e colori d’autunno.

IL PROGRAMMA

Venerdì 31 ottobre (15-20:) ILLUSION MAGIC HALLOWEEN

Ore 15:00- 19:30 Distribuzione gratuita delle zucche da decorare in Piazza Cesare Battisti

Ore 15:00-19:00 Animazione con artisti di strada e truccabimbi: le Streghe Cosetta e Delizia, il Mago StemDark, lo Zombie Errante, il Chitarrista Pazzoide, la Pianta Stregata, il Carretto Ossuto e l’Angelo Oscuro. Piazza Cesare Battisti (truccabimbi)

Ore 15.00-19.00 Cartomante sulla carovana dalla Fontana dei Bambini (davanti a Comino)

Ore 15:15 esibizione street band “Brassato Drum” da P.zza Santa Maria Maggiore fino a P.zza S. Pietro

Ore 16.00- 18:00 Mini-mongolfiere in piazza Ellero e Fontana dei Bambini (volo per i pupazzi dei bambini)

Ore 15:30-19:30 Apertura della giostra "Castello degli orrori" (Piazza Santa Maria Maggiore)

Ore 17:30 esibizione street band” Brassato Drum” da P.zza Roma a P.zza S. Pietro

Ore 19 Mini Glow in Piazza Ellero

Sabato 1° (10-20) ILLUSION MAGIC HALLOWEEN

Ore 15:30-17.30 Volo in mongolfiera vincolata (gratuito, Piazza Ellero)

Ore 15:00-19:00 Animazione con artisti di strada e truccabimbi: le streghe Cosetta e Delizia, il mago StemDark, lo zombie errante, il chitarrista pazzoide, la pianta stregata, il carretto ossuto e l’angelo oscuro. Piazza Cesare Battisti (truccabimbi)

Ore 15.00-19.00 Cartomante sulla carovana dalla Fontana dei Bambini (davanti a Comino)

Ore 15:00-19:30 Spettacolo di Oscilla Euridice in P.zza Cesare Battisti

Ore 15.30-19:30 giostra “Castello degli orrori” in P.zza Santa Maria Maggiore

Ore 15.00-19:30 Spettacolo del Guardaroba in P.zza San Pietro

Ore 15:15 esibizione street band The Tamarros da P.zza Santa Maria Maggiore fino a P.zza S. Pietro

Ore 16.00-18:00 Mini mongolfiere in piazza Ellero e dalla Fontana dei Bambini dalle 16 alle 19 (volo per i pupazzi dei bambini)

Ore 16:00 degustazione guidata di eccellenze locali nella Sala di Valle della Funicolare (prenotazione obbligatoria al numero 0174 560220 -Coldiretti Mondovì).

Ore 18.30-19.00 Spettacolo della Cantastorie Cristina Bertolino in P.zza Cesare Battisti

Ore 19 Night Glow in Piazza Ellero

Domenica 2 novembre (10-20) AUTUMN FAMILY DAY

Ore 15:00-19:00 Qui si gioca! - giochi e fantasticherie di legno per il divertimento di tutta la famiglia in Piazza Ellero

Ore 15.00-19:30 Caldarroste per tutti in Piazza Ellero

Ore 15.00-19.30 Truccabimbi in Piazza Cesare Battisti

Ore 15.00-19.00 Cartomante sulla carovana dalla Fontana dei Bambini (davanti a Comino)

Ore 15.00 spettacolo “Charivari” di ArteMakìa entusiasmanti esibizioni circensi in Piazza Ellero

Ore 15:15 esibizione street band The Tamarros da P.zza Santa Maria Maggiore fino a Piazza S. Pietro

Ore 15:30-17.30 Volo in mongolfiera vincolata (gratuito) in Piazza Ellero

Ore 15.30-19:30 giostra “Castello degli orrori” in Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 15:30 spettacolo “100% Paccottiglia” del CircoPacco in P.zza Cesare Battisti

Ore 16.00-18:00 Mini mongolfiere in piazza Ellero e di fronte a Comino dalle 16 alle 19 (volo per i pupazzi dei bambini)

Ore 15.30 comici e teatrali del Circo Pacco

Ore 16:00 spettacolo Beppe Brondino e Madame Zorà (Fantastico), tra magia e il mentalismo in P.zza Santa Maria Maggiore

Ore 16.00 Spettacolo del Guardaroba in P.zza San Pietro

Ore 16.30 spettacolo “Charivari” di ArteMakìa, entusiasmanti esibizioni circensi in Piazza Ellero

Ore 17:15 spettacolo “100% Paccottiglia” del CircoPacco in Piazza Cesare Battisti

Ore 17:30 spettacolo di Beppe Brondino e Madame Zorà (Fantastico), tra magia e il mentalismo in Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 17.45 Spettacolo della CantastorieCristina Bertolino P.zza Cesare Battisti

Ore 18:15 esibizione street band The Tamarros da P.zza Roma a Piazza San Pietro

Su prenotazione tutti i giorni: Vivi un’esperienza unica con i giri a passeggio con gli alpaca, accompagnati da queste dolci creature tra sentieri e paesaggi naturali. Presso l’ Horse's Club in Via Vecchia Pianfei 12, Mondovì.

Per info: Horse’s Club (tel. 0174551986 – 3387647515) oppure presso l’Infopoint dalla Fontana dei Bambini (Angolo Via Marconi) (Tel: 348 7318060)

SAPORI IN PIAZZA

Infopoint : Fontana dei bambini (angolo Via Marconi) (14:00 - 19:30) (TeL: 348 7318060)

: Fontana dei bambini (angolo Via Marconi) (14:00 - 19:30) (TeL: 348 7318060) Area street food dolci : dolci e creazioni a tema Halloween in Piazza Cesare Battisti

: dolci e creazioni a tema Halloween in Piazza Cesare Battisti Area street food salato : piatti salati e specialità autunnali in Piazza Roma

: piatti salati e specialità autunnali in Piazza Roma PalaTartufo Aperitartufo con accompagnamento musicale del duo "Eleonora e Stefano" e il trio "Sister Arch"in Piazza Moizo

AREA ESPOSITORI:Tra prodotti tipici, specialità locali e artigianato, troverai idee uniche e autentiche da portare a casa.Un’occasione speciale per sostenere espositori appassionati e vivere la qualità del territorio.

In via Giovanni Battista Beccaria fino a piazza Cesare Battisti e da piazza S. Pietro in via Sant'Agostino e via Pian della Valle (9.30-19:30)

In piazza San Pietro saranno in vendita le famose zucche di Piozzo.

