A Caraglio l’ultimo saluto al riquadratore Paolo Schena, morto sul lavoro a Roata Chiusani

Saranno celebrati sabato mattina, 7 giugno, alle ore 10:30 nella Parrocchia di Caraglio i funerali del riquadratore Paolo Schena.

Di anni 62, esperto in capitelli e volte a vela, è deceduto lo scorso 31 maggio a Roata Chiusani, precipitando dal tetto di un’abitazione mentre ultimava i lavori.

“Non abbiamo parole per ciò che è accaduto - lo ricorda con affetto e gratitudine la famiglia Peano -. Resteranno i molti racconti, la tua gentilezza nel portarci sempre qualcosina di dolce, il trucchetto del gioco a carte, la tua simpatia e quell’orgoglio così forte per il tuo mestiere. Ti sei preso cura di ogni dettaglio ed ogni giorno con noi ci sarà qualcosa di te, per sempre nella nostra casa. Grazie per la passione che hai messo nel fare ciò che per te non era solo un semplice lavoro ma molto, molto di più”.

Quella di Paolo Schena era davvero una passione smisurata, fatta di dedizione, tantissimo tempo, accuratezza e precisione, ma anche di una vena artistica che emergeva sempre e che lo distingueva.

E poi c’era il tempo libero, tra le passioni il ballo: “Dedicato a te Paolo - scrive l’amico Riccardo Giustetto -. Con l'autoradio accesa, mentre guidavi, succedeva che mi chiamassi, con la tua solita allegria, per parlarmi di milonghe lontane, poi di tecnica, di pivot, di traspie', di miradas, sempre con entusiasmo e grande passione. Lo conoscevi il Tango, lo amavi; sapevi bene che richiede dedizione, studio continuo, attenzione e cura verso il partner, ma soprattutto doti di umiltà, cortesia e gentilezza, delle quali sei stato un indimenticabile esempio. Chi ti ha conosciuto bene ora sente il peso del grande vuoto. Sarai bene accolto anche questa volta amico caro; ballando sul palchetto degli Angeli”.

Sono tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio, preziosi ricordi che si stringono attorno ai suoi cari, che resteranno nel loro cuore ed in quello di tutte le persone che gli hanno voluto bene. La camera ardente è stata trasferita presso il cimitero urbano di Cuneo. Nella Parrocchia di Caraglio, domani sera, venerdì 6 giugno, alle ore 19:15 verrà recitato il rosario.