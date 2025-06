Furto di batterie dai ripetitori telefonici: arrestati in flagranza a Salmour

Due arresti in flagranza. Sono stati messi a segno nei giorni scorsi a Salmour, durante un controllo su strada da parte dei carabinieri della Compagnia di Fossano.

Ad essere fermati due uomini provenienti dalla Calabria, sorpresi mentre asportavano le batterie dai ripetitori Wind e Vodafone presenti sul territorio comunale.

Il successivo controllo del mezzo ha permesso di verificare la presenza, al suo interno, di decine di batterie, risultate poi rubate da altri ripetitori, in particolare sul territorio di Marene.

Per gli arrestati sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il giudice ha anche disposto, per entrambi, il divieto di soggiorno nella provincia di Cuneo.

Il furto di batterie dai ripetitori telefonici è un fenomeno criminale ricorrente in Italia, con implicazioni significative sia per la sicurezza delle telecomunicazioni sia per l’ambiente.

Le batterie rubate, spesso accumulatori industriali di grande capacità, sono fondamentali per garantire il funzionamento continuo delle reti mobili, specialmente in caso di interruzioni di corrente.