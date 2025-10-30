Domani a Mondovì si alza il sipario su “Peccati di Gola – Halloween Edition”

Tutto è pronto per tre giorni di gusto, divertimento e magia: da domani, venerdì 31 ottobre, fino a domenica 2 novembre, il centro storico di Mondovì si trasforma per accogliere “Peccati di Gola – Halloween Edition”, un evento pensato per coinvolgere tutta la famiglia, con ingresso gratuito.

Tre giornate in cui le strade e le piazze della città saranno animate da colori, profumi e sapori autunnali, creando un’atmosfera festosa e accogliente. I commercianti e gli espositori del centro storico accoglieranno i visitatori con entusiasmo: tra bancarelle di prodotti tipici, creazioni artigianali, specialità locali e le famose zucche di Piozzo, ogni angolo della città diventerà un invito a scoprire il territorio e a portare a casa un ricordo unico.

La 28ª Fiera Regionale del Tartufo sarà protagonista ogni giorno con degustazioni, piatti gourmet, aperitivi a base di tartufo e la possibilità di acquistare direttamente dai trifolao le eccellenze monregalesi. Musica dal vivo e un’atmosfera di festa accompagneranno ogni assaggio, rendendo l’esperienza gastronomica ancora più speciale.

Venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, il centro storico si immergerà nelle atmosfere di Halloween: parate incantate, cantastorie, illusionisti, zombie erranti, streghe danzanti e maghi stupiranno grandi e piccini ad ogni angolo della città. Non mancheranno truccabimbi, laboratori creativi, giochi per i bambini e mini mongolfiere che permetteranno ai pupazzi dei più piccoli di “volare” ricevendo un attestato personalizzato. Le piazze saranno animate da street band, spettacoli musicali e performance itineranti che trasformeranno Mondovì in un vero e proprio teatro a cielo aperto.

Domenica 2 novembre, la manifestazione cambierà volto e sarà dedicata interamente allo spettacolo, al gioco e al divertimento diffuso. Le piazze ospiteranno spettacoli circensi, clownerie, magie, racconti e intrattenimenti per grandi e piccini. I più piccoli potranno vivere esperienze speciali, come passeggiate tra natura e tranquillità in compagnia degli alpaca, momenti di gioco, laboratori creativi e altre attività pensate per stimolare la fantasia e la curiosità.

Ogni giorno, dalle 9.30 alle 20.00, le vie del centro storico offriranno un percorso gastronomico tra le piazze, tra street food dolce e salato, piatti tipici, specialità al tartufo e altre prelibatezze autunnali. Le bancarelle del mercato diffuso e gli espositori saranno presenti lungo tutto il percorso, offrendo prodotti locali, artigianato e creazioni uniche, perfette per acquistare un ricordo della manifestazione e sostenere la qualità e la passione dei produttori del territorio.

“Peccati di Gola – Halloween Edition” è molto più di una festa: è un’occasione per riscoprire Mondovì, per vivere momenti di gioia, gusto e magia, tra tradizione, spettacolo e convivialità. Tre giorni da vivere con tutta la famiglia, tra emozioni, colori, profumi e sapori, in un’atmosfera unica e coinvolgente.